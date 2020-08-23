Развлекательный гороскоп на 24 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 24 августа 2020. 24 августа 2020 года представителей разных знаков ждет интересный и активный день. Можно планировать различные дела, которые потребуют от вас большой эмоциональной отдачи. Сейчас вы с ними легко справитесь.

Овен

24 августа 2020 года Вас ждет профессиональный подъем, поэтому смело беритесь за самые неожиданные дела. Можете ехать в путешествие или в гости к дальним родственникам. Вечером уделите время себе и своим мыслям.

Телец

24 августа 2020 года — отличный день, чтобы заняться домашними делами, на которые почти никогда нет времени. Уборка, работа с документами, решение жилищного вопроса — все будет успешно реализовано. Вечером порадуйте себя чем-то приятным за продуктивный день.

Близнецы

В рабочих делах не наблюдается каких-то особенных изменений, а вот в личной жизни будут бушевать эмоции. Старайтесь 24 августа 2020 года больше контролировать себя и свое поведение, чтобы не испортить отношения с окружающими. Лучше пригласите всех на семейный ужин и весело проведите время.

Рак

24 августа 2020 года вас будут окутывать соблазны со всех сторон, поэтому вам необходимо четко понимать, чего вы хотите от жизни. Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. Общения с людьми, которые вам неприятны, лучше избегайте. А вот шопинг поможет вам отвлечься и немного развлечься.

Лев

24 августа 2020 года у вас начался не очень удачный период для активных действий — постарайтесь лучше накопить энергию и восстановить силы. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми поругались. Забота о себе и своем здоровье станет лучшей инвестицией.

Дева

24 августа 2020 года вы можете стать перед очень серьезным выбором, от которого будет зависеть ваше будущее. Поэтому старайтесь не отвлекаться сегодня на мелочи и не тратить время впустую. Будьте внимательными и сосредоточенными. Вечер будет посвящен анализу ваших действий и дальнейших планов.

Весы

Ваше упрямство 24 августа 2020 года может сыграть с вами плохую шутку, поэтому постарайтесь контролировать свои действия. Не стоит затевать важный разговор с родными, если чувствуете раздражение и злость. Вечером постарайтесь заняться дыхательными и расслабляющими практиками.

Скорпион

24 августа 2020 года нужно будет воздержаться от любой активной деятельности. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню и выяснение отношений. Постарайтесь занять себя чем-то интересным и полезным. Вечер уделите себе.

Стрелец

Пришло время активных действий, которые непременно приведут вас к успеху. Это прекрасный период для Стрельцов, которые ищут любовь. Старайтесь не сидеть 24 августа 2020 года в четырех стенах, ведь так вероятность встретить свою вторую половинку значительно возрастет. Удачно сложатся путешествия.

Козерог

Будьте 24 августа 2020 года уверенными в себе и готовыми к решительным действиям. Если хотите принять верное решение, тогда необходимо ориентироваться не на собственные желания, а на интересы любимых людей. Вечер проведите с любимым человеком.

Водолей

Сегодняшний день не станет идеальным, но точно даст вам возможность улучшить свою жизнь. Смело беритесь 24 августа 2020 года за самообразование, ведь это поможет вам обрести не только новые знания, но и стать увереннее в себе. Постарайтесь порадовать любимых людей хорошим настроением.

Рыбы

Прислушивайтесь к своей интуиции — 24 августа 2020 года она способна вывести вас на новый уровень. Вы достойны лучшего, поэтому старайтесь смело идти вперед и не оглядываться по сторонам. Рыб ждет хорошее предложение по работе — важно использовать свой шанс на полную. Вечер уделите себе и своим желаниям.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».