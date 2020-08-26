Стало известно, сколько часов должны спать пожилые люди

Главное: Пожилым людям нужно спать по восемь часов. Об этом говорит кардиолог.

Детали: Пожилым людям необходимо спать по восемь часов в сутки. Об этом сообщил российский кардиолог Владимир Хорошев, которого цитируют местные СМИ.

По его словам, если люди в возрасте за 55 лет недосыпают, «то страдает сердце, а если злоупотребляют сном, то высок риск получить слабоумие».

Он говорит: «У людей, чей возраст приближается к 60 годам, должен быть определенный режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки».

Медик сообщает: «Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок».

Врач предостерегает: «Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать еще. Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден».

Эксперт отмечает: «Исследования показали, что сон больше 9, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию».

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