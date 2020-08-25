Эксперты оценили шансы украинца Малиновского стать чемпионом Италии

Главное: Эксперты назвали фаворитов итальянской Серии А. Стали известны шансы команды украинца Руслана Малиновского.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill опубликовали свои котировки на будущего победителя чемпионата Италии по футболу. Серия А должна стартовать 19 сентября, а завершиться 23 мая 2021 года.

Фаворитом турнира считают «Ювентус», на который ставят 1,8 к 1. Конкуренцию ему должен составить «Интер», шансы которого оцениваются как 3 к 1.

Третьей же в этой в гонке ставят «Аталанту» украинца Руслана Малиновского – 11 к 1. Напомним, его команда сенсационно финишировала на третьем месте, став самой результативной в Серии А (98 забитых голов, восемь из которых на счету нашего 27-летнего полузащитника, для которого это был дебютный сезон).

Добавим, что портал Тransfermarkt оценивает сейчас Руслана Малиновского в 11 миллионов евро.

Ранее наш колумнист оценил сезон Руслана Малиновского.

В тему: 21 августа 2020 года эксперты назвали фаворитов ведущих европейских футбольных чемпионатов.