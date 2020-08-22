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Украинские шахтеры опровергают слова Волынца и заявляют, что готовы работать в Беларуси

Автор: «Фраза»
22.08.20 12:22
758
Украинские шахтеры опровергают слова Волынца и заявляют, что готовы работать в Беларуси

В ответ на заявление народного депутата Украины Михаила Волынца о том, что украинские шахтеры не будут работать вместо бастующих сотрудников «Беларуськалия», появилось письмо группы украинских шахтеров (всего 42 подписи), опровергающее слова Волынца.

«Михаил Волынец берет на себя смелость говорить от всей многотысячной армии украинских горняков, подписываясь как председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины. Хочется спросить у Михаила Яковлевича: а где был он в ту пору, когда украинские правительство принимало решение о закрытии украинских шахт и об увольнении шахтеров? Он говорит о принципиальной позиции по отношению к бастующим белорусам. А где его позиция в ситуации, когда сегодня открыто обсуждается вопрос о закрытии в 2021 году всех украинских шахт и об увольнении 90 тысяч сотрудников отрасли? Волынец разбрасывается словами от имени шахтеров. А он подумал о семьях шахтеров и о том, где они могут заработать на хлеб? Выбирая между поездкой в Польшу на клубнику и поездкой в Беларусь на добычу калийных удобрений мы, естественно, выберем второй вариант, как бы нас не пытались остановить, какими бы репрессиями и неприятностями не угрожали», — говорится в коллективном письме, которое поступило в адрес редакции.

Также горняки отмечают, что активно изучают юридические аспекты возможного выезда на работу в Беларусь.

«В 90-е годы Михаил Волынец стал известен благодаря своей принципиальной позиции, защищая шахтеров и их трудовые права. Но он давно уже превратился в „небожителя“, который почивает на лаврах былой славы. Легко поучать и делать заявления, находясь двадцать лет в парламенте, кормясь из рук олигархов типа Юлии Тимошенко и Рината Ахметова, и не особо понимая, как живет обычный шахтёр», — резюмируют возмущённые горняки.

Тэги: политика, Михаил Волынец, шахтеры, Беларусь

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