Гороскоп на 23 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 23 августа 2020. 23 августа 2020 года Львам следует задуматься о своем будущем, а Овнам и Ракам отдохнуть. Для всех знаков Зодиака — это будет яркий и насыщенный на эмоции день.

ОВЕН

23 августа 2020 года Вы хорошо работаете и все ваши цели — у вас в руках.

ТЕЛЕЦ

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия 23 августа 2020 года, и не забудьте поблагодарить Бога за то, что он дал вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

23 августа 2020 года вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретет внутреннее равновесие. День предвещает несомненный успех задуманного, причем вне зависимости от сферы деятельности.

РАК

23 августа 2020 года Рак может впадать в крайности. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время — можем плыть против течения.

ЛЕВ

23 августа 2020 года ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется «все и сразу», либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

ДЕВА

23 августа 2020 года в вашей жизни нет ярко выраженных целей и задач. Вы слепо бредете в будущее, спотыкаясь на каждом шагу. Вам нужно выйти на солнечный свет и найти смысл для движения вперед.

ВЕСЫ

23 августа 2020 года вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

СКОРПИОН

23 августа 2020 года нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий. Выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания, и теперь вы можете отойти в сторону и просто наблюдать за его ростом.

СТРЕЛЕЦ

Делайте 23 августа 2020 года все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Звездное небо говорит о безграничности творческого потенциала для того, кто знает основное правило человеческой природы.

КОЗЕРОГ

23 августа 2020 года стоит сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало.

ВОДОЛЕЙ

Вы много работали и заслужили право 23 августа 2020 года насладиться результатом своих нелегких трудов. Вы остались одни и сами отталкиваете помощь. У вас будет возможность это исправить.

РЫБЫ

Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь. Без этой энергии жизнь была бы сведена к простому выживанию. Гороскоп 23 августа 2020 года говорит, что вам необходимо быть смелым и принять важное решение.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».