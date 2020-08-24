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Австралийцы рассказали, сколько чашек кофе нужно выпивать в день. И какая от этого польза

Агата Кловская
24.08.20 06:15
1146
Австралийцы рассказали, сколько чашек кофе нужно выпивать в день. И какая от этого польза

Главное: Ученые рассказали о пользе кофе. Он может спасти от рака печени.

Детали: Австралийские ученые заявили, что кофе может спасти от развития онкологии печени. Их цитирует издание MedicalXpress.

По словам исследователей, необходимо выпивать хотя бы по две-три чашки напитка в день.

Эксперты говорят, что такая суточная доза кофе «уменьшает шансы заболеть раком на 38%, а риск смерти от него сразу на 46%».

Они сообщают: «Если выпивать в день четыре чашки кофе или больше, то эти показатели составят 41% и 71% соответственно».

В ходе своей работы ученые провели анализ данных по заболеваемости раком печени за 2016 год, когда от онкологии скончались более 240 тысяч человек.

Эксперты также посмотрели статистику употребления кофе.

Исследователи отмечают, что «при ежедневном употреблении двух чашек кофе от онкологии печени погибло бы на 452 861 пациентов меньше, а если бы участники исследования выпивали по четыре чашки, спасти от болезни удалось бы 723 287 человек».

Также, по их словам, «медицинские учреждения должны поощрять население добавить кофе в свой ежедневный рацион, чтобы защититься от смертельного заболевания».

В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что жителям США посоветовали не употреблять в пищу сырые яйца и не давать детям сосиски.

Тэги: ученые, здоровье, мир, кофе, рак, Австралия, онкология

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