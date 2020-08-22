Австралиец хотел угостить дочь клубникой и обнаружил в ней швейную иглу

Главное: Австралиец пожаловался полиции на швейные иглы, которую он нашел в клубнике, купленной в крупном супермаркете.

Детали: Житель города Логан в Австралии Реймонд Келли обратился в полицию с заявлением о том, что на полки австралийской сети магазинов Woolworths вернулись упаковки с нашпигованной иглами клубникой. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в середине недели он купил в магазине Woolworths две упаковки с клубникой разных брендов. Он нарезал ягоды для дочери, когда обнаружил внутри швейные иглы. «Просто отвратительно. Не понимаю, как кто-то мог такое сделать», — заявил Келли, рассказав о страхе за жизнь дочери.

ОН сообщил об инциденте в полицию и правоохранители изъяли у него клубнику для экспертизы. В то же время представители сети Woolworths сняли с продажи всю клубнику и проверили оставшиеся упаковки. Игл больше нигде не обнаружили.

Как напоминает издание, три аналогичных инцидента произошли в магазинах Woolworths в период с 27 июня по 1 июля.

В тему: Осенью 2018 года в австралийских супермаркетах начали появляться различные фрукты, начиненные иголками. В итоге шесть австралийских производителей клубники отозвали из магазинов свою продукцию и вынуждены были ее утилизировать.

По горячим следам полиция сообщила о мужчине, который пришел с повинной, где говорилось, что это он положил иглы в клубнику. Но как выяснилось, этот мужчина был лишь «подражателем» и хотел таким образом прославиться.

Позже стало известно, что полиция Австралии арестовала подростка, который признался в том, что подкладывал иголки в клубнику. Как сообщил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит, арестованный мальчик, скорее всего, подкладывал иглы в клубнику ради забавы.