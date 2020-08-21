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Глава Гоструда Сажиенко с министром Петрашко организовали коррупционные схемы в Гоструде, – СМИ

Автор: «Фраза»
21.08.20 16:42
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Глава Гоструда Сажиенко с министром Петрашко организовали коррупционные схемы в Гоструде, – СМИ

В Государственной службе по труду контроль над теневыми финансовыми потоками установили глава Гоструда Сажиенко и министр экономики Петрашко.

Как сообщает Politeka со ссылкой на «Антикор», «знающие люди утверждают, что Сажиенко и Петрашко познакомились задолго до прихода последнего в правительство, в бытность его работы заместителем гендиректора агрохолдинга UkrLandFarming. Сажиенко в то время возглавлял управление приватизации „Державної продовольчо-зернової корпорації України“. Уже тогда они взаимовыгодно сотрудничали втайне от своего руководства. В чем общий интерес Петрашко и Сажиенко на сегодня, догадаться нетрудно. Во-первых, установить контроль над теневыми финансовыми потоками Гоструда. Это десятки тысяч долларо ежедневно, которые идут по вертикали снизу вверх. Во-вторых, если выгодно использовать законодательные механизмы, можно наладить получение постоянной ренты с бизнеса через „уполномоченных решал“».

Как пишет издание, значимость Государственной службы по труду, которая раньше занималась преимущественно расследование несчастных случаев на производстве и невыплатами зарплат на крупных предприятиях, резко усилилась с введением в 2018 году драконовских штрафов за нарушение трудового законодательства, в частности за неоформленных работников. Одновременно Служба трудовых инспекторов Гоструда получила право без предупреждения наведываться на любой объект хозяйствования, и под видом любознательного клиента или соискателя работы, расспрашивать сотрудников о том, как платят зарплату, дают ли часть в конвертах и проч. А затем делать выводы о применении штрафных санкций.

«Уже сейчас появился целый пласт таких посредников, которые договариваются, например, о „заказных“ проигрышах Гоструда в судах по начисленным санкциям (около 90% штрафов оспаривается) или о нужных формулировках в ведомственных актах. Вариантов — великое множество. Для того, чтобы система заработала в полном объеме и без перебоев, Сaжиeнкo проводит масштабную кадровую ротацию, расставляя на важные должности своих доверенных лиц. Для этого он протягивает вне конкурсов руководителей отдельных подразделений и главков, а „чужаков“ сдвигает с насиженных мест», — пишет Politeka.

В СМИ сообщают, что уже как минимум в 7 областях идут судебные процессы по вопросу незаконных увольнений или отмены конкурсов по назначениям. «Занос сумм идет по всем областям. А там, где у Сажиенко возникают сбои, Петрашко „форматирует ситуацию“ через бюрократические возможности министерства. Партнеры работают в едином ритме. На Кабмине появляется все больше „схемных“ документов».

Как сообщали СМИ, ранее Министр экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко и и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталий Сажиенко решили организовать небольшой гешефт на местных выборах. В компетенции инспекторов Государственной службы Украины по вопросам труда на территориях находится право выписывать предписание (для суда) об остановке предприятия коммунального хозяйства, в котором используются машины с повышенной системой безопасности. Например, лифтовое хозяйство. В определенном городе внезапно обнаруживается «системное и катастрофическое нарушение техники безопасности эксплуатации машин в лифтовом хозяйстве» и суд принимает решение (по предписанию инспектора Гоструда) опломбировать ВСЕ лифты в городе: «до устранения угроз и неполадок».

«Кошмаринг мэров, устроенный Петрашко при помощи Гоструда, в итоге приведет к масштабному бунту городов против Правительства и Президента накануне местных выборов», — заключает издание.

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