В День независимости 14 регионов Украины уйдут на жесткий карантин

Главное: С 24 августа в 14 городах и районах Украины будет введен жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Еще 75 регионов оказались в «оранжевой» зоне и 106 — в «желтой».

Детали: По результатам очередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС, к «красной» зоне в Украине были отнесены город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, еще 75 регионов оказались в «оранжевой» зоне и 106 — в «желтой». Среди последних, в частности, и Киев.

Ведомство также публикует полную таблицу карантинных зон, существующих на данный момент.

Отметим, что меры, принятые по результатам этого заседания вводятся с 00:00 часов понедельника, 24 августа.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

17 августа Киев перешел в «желтую» зону.