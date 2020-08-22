Синоптики рассказали украинцам о погоде в День независимости

Главное: В День независимости в Украине будет не очень жарко. Синоптики дали свой прогноз.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине в День независимости, в понедельник, 24 августа. Синоптики говорят, что грозовые дожди пройдут в западных и центральных областях страны.

На остальной территории Украины должно быть сухо: днем ожидается до плюс 21-30 (жара сохранится лишь на юге), а ночью – 14-20 тепла.

В Киеве прогнозируют тепло, будет без осадков: днем обещают плюс 26-28, а ночью 15-17.

Карта погоды:

В тему: 21 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали о погоде в Киеве на следующей неделе.