Ткаченко в отставку - украинцы продолжают бороться за свои права

В Киеве под зданием Кабинета министров проходит митинг с требованием отставки министра культуры Александра Ткаченко. Как сообщает Znaj.ua со ссылкой на «Журналист» с места событий, активисты общественных организаций «Лес» и «Общества охраны памятников культуры города Киева» обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием провести служебное расследование в отношении Ткаченко из-за его незадекларированного дома на Трухановом острове.

Как заявляют активисты, дом министра культуры, расположенный в рекреационной зоне Труханового острова не числится ни в одном государственном реестре и является прямым нарушением прав украинцев в доступе до природных ресурсов заповедника.

По словам одного из участников акции Виталия Плескача, «люди пришли к премьер-министру Украины с надеждой на справедливое расследование незаконных действий министра культуры Александра Ткаченко».

«Если мы говорим, что Украина — европейская страна и мы движемся в сторону евроинтеграции, то в западной модели чиновник, которого поймали на нарушении закона, сам уходит в отставку. Но у нас в Украине, несмотря на очевидные факты, Александр Ткаченко даже не считает нужным разъяснить эту ситуацию публично. Поэтому мы обратились к мэру города и правоохранительным органам, а сейчас пришли с обращением к премьер-министру и требуем вернуть Труханов остров людям и адекватно отреагировать на действия министра культуры!» — отметил Плескач.

Как стало известно, премьер-министр не вышел к митингующим, не смотря на их призывы. Участники акции не планируют отказываться от своих заявлений даже в случае их игнорирования представителями власти и планируют бессрочное продолжение протестов в защиту одной из главных заповедных зон столицы.

После того, как представители Кабмина проигнорировали требования митингующих, активисты переместились под Министерство культуры, чтобы вызвать на публичный диалог непосредственно Александра Ткаченко. Несмотря на призыв общественности к открытому общению, министр не вышел к активистам и, по их данным, в экстренном порядке покинул здание через черный ход, и уехал.