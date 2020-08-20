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Гороскоп на 21 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Агата Кловская
20.08.20 19:40
218
Гороскоп на 21 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 21 августа 2020. 21 августа 2020 года вас ждет насыщенный и активный день, поэтому запланируйте себе как можно больше важных встреч и будьте активнее.

Овен

21 августа 2020 — не очень удачный день для каких-то начинаний. Лучше сконцентрируйтесь на том, что у вас еще не сделано и подтяните все хвосты. Любимый человек будет восхищать и вдохновлять вас. Приятное общение или новое знакомство поднимет не только настроение, а и вашу самооценку.

Телец

21 августа 2020 вам предстоит решить много вопросов, связанных не только с работой, а и с отношениями. На самом деле ничего страшного не произойдет, просто постарайтесь быть более внимательными и не отвлекаться на мелочи, тогда все решиться быстро. Доверяйте себе, своей интуиции — она подскажет вам верные решения.

Близнецы

Если будете 21 августа 2020 избегать ссор и выяснения отношений, то сможете провести очень удачно этот день. Общественные дела доставят много удовольствия, ведь вас ожидает успех и восхищение. Есть вероятность возобновления прерванных отношений.

Рак

Все, что связанно с творчеством и интеллектуальными способностями, важно сделать в первой половине дня 21 августа 2020. Это позволит вам наполниться энергией, чтобы браться за более сложные дела. Можно начать ремонт и проводить генеральные уборки.

Лев

Настройтесь на позитивный лад, ведь впереди у вас много работы. 21 августа 2020 в любви ждут приятные сюрпризы. Вечер все же уделите себе и своим любимым занятиям.

Дева

21 августа 2020 удачный день для решения любых рабочих вопросов. Во-первых, вы найдете правильные решения, а во-вторых, вы еще и прибавку можете получить. Какие-либо новые дела начинать нельзя, они будут бестолковы и бесполезны. Вечером постарайтесь расслабиться и восстановить силы.

Весы

Не стоит 21 августа 2020 браться за новые дела — лучше подтяните старые хвосты, тогда со спокойной душой сможете двигаться дальше. Станете перед выбором — надейтесь только на себя, никого не привлекая в советники. Вечером отдохните с любимым человеком.

Скорпион

Все, что вы себе запланировали 21 августа 2020 по рабочим делам, непременно будет реализовано, еще и с большим успехом. Постарайтесь больше внимания уделять своему здоровью и отдыху. В любви ожидают только позитивные эмоции.

Стрелец

Немного терпения, упорства — и вы сможете добиться 21 августа 2020 хороших результатов в профессиональных делах. Уделите время самообразованию и саморазвитию. Настройтесь на позитивное решение всех вопросов и наслаждайтесь жизнью.

Козерог

Стоит избегать 21 августа 2020 чрезмерных физических и умственных нагрузок. Старайтесь не лезть к другим людям со своими советами, а лучше займитесь своими делами. Внимательнее отнеситесь ко своему здоровью.

Водолей

Старайтесь 21 августа 2020 держать свою планку и не расслабляться, чтобы не потерять свои позиции на деловом поприще. Все неприятности на работе сможете быстро решить, если только уделите этому время. Новые деловые знакомства подарят отличные перспективы в будущем. Вечер уделите любимому человеку.

Рыбы

Можете получить 21 августа 2020 очень заманчивые предложения. Не принимайте решение сгоряча — лучше сначала взвесьте все плюсы и минусы. Избегайте ссор и выяснения отношений, тогда сможете сохранить душевное равновесие.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:
— имело место случайное совпадение,
— имело место самовнушение,
— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».

Тэги: прогноз, гороскоп, развлечения, знак зодиака

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