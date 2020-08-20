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В суде над Ефремовым произошел неожиданный поворот

Агата Кловская
20.08.20 19:33
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В суде над Ефремовым произошел неожиданный поворот

Главное: Защита Михаила Ефремова нашла «секретного свидетеля», который утверждает, что актер в момент смертельного ДТП находился на пассажирском сидении.

Детали: Адвокат российского актера Михаила Ефремова официально объявил на суде, что актер не был за рулем автомобиля в момент аварии. Как сообщает Lenta.ru, при этом Эльман Пашаев основывался на показаниях «секретного свидетеля» Александра Кобца.

По его показаниям, в тот вечер он гулял по Москве и услышал визг тормозов. Ближашей к нему машиной оказался джип Ефремова. За рулем, уверяет свидетель, сидел «молодой человек и складывал подушку безопасности». Кобец спросил, нужна ли ему помощь, на что водитель ответил бранью.

Сам актер, по словам свидетеля, «сто процентов сидел на пассажирском сидении».

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский обещал представить в суде свидетеля, который в свою очередь видел, что за рулем автомобиля был сам актер.

В тему: 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами. Позже стало известно, что пострадавший умер.

Тогда же, по данным СМИ, он признал свою вину.

3 июля адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов заявил о своей невиновности.

5 июля известный российский пропагандист Владимир Соловьев продемонстрировал фотокопию заключения эксперта, из которого следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Ефремова были найдены следы ДНК актера.

Тэги: ДТП, суд, мир, культура, криминал, Михаил Ефремов, Эльман Пашаев

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