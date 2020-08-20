Главные новости за 20 августа 2020 года

— За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 2134 человек, умерли 40 больных. Это наибольший суточный показатель заболеваемости и смертности с начала эпидемии.

— Министерство здравоохранения советует украинцам своевременно вакцинироваться от гриппа, так как в паре с коронавирусом он может стать агрессивнее. Для этого к осени в Украину планируется ввезти 4 вакцины от разных производителей.

— Уже через 10 дней украинцы смогут попасть на курорты Египта только после предъявление справки о негативном результате ПЦР-теста на COVID-19.

— В Днепре вода стала зеленого цвета. Все из-за жары.

— В последние дни в воздухе Киева повысилось содержание продуктов горения — формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Кроме того, по лабораторным показаниям, в городе разрешено купание лишь на трех пляжах.

— В Киеве на Троещине мужчина на почве ревности поджог магазин жены и выбросился из окна.

— По улице в Соломенском районе Киева разгуливал лось. В результате ДТП он погиб.

— Известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Сейчас он находится в коме с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

— Медики оценивают состояние российского оппозиционера Алексея Навального как стабильное. При этом они не уверены, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергают.

— В Румынии погиб местный популярный певец Тави Пустиу. Произошло это в прямом эфире.

— ФСБ РФ отчиталось о задержании группы из семи человек, которые якобы по заданию украинской разведки пытались вывезти на территорию Украины донецкого боевика.

— Американская певица Билли Айлиш жестко прошлась по президенту США Дональду Трампу. Она выступила на съезде Демократической партии.

— В Швейцарии пошел шоколадный дождь. Уже известна причина.