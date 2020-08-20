Пьяный мужчина с пакетом угрожает взорвать супермаркет в Киеве

Главное: В Киеве неизвестный мужчина с черным пакетом угрожает взорвать супермаркет «Велмарт».

Детали: Сегодня, 20 августа, в полицию Киева поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина с черным пакетом угрожает взорвать магазин «Велмарт» на ул. Чернобыльской. Как сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Никаких подробностей и официальных данных относительно данного инцидента пока не поступало.

В тему: 1 июня 2020 года КГГА сообщила о закрытии моста Метро. Впоследствии появилась информация о том, что на мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает устроить взрыв.

В то же день он был задержан.

21 июля неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке. Поздно вечером он сдался правоохранителям.