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Ученые придумали, как оставить без работы стоматологов

Агата Кловская
25.08.20 01:45
379
Ученые придумали, как оставить без работы стоматологов

Главное: Ученые из США заявили, что почти победили кариес. Они создали специальное вещество.

Детали: Исследователи из университета Иллинойса (США) заявили о создании химического вещества, на основе которого можно будет выпустить зубную пасту, которая навсегда победит кариес. Их цитируют местные СМИ.

Эксперты говорят, что «кариес развивается при содействии живущих в полости рта бактерий Streptococcus mutans, которые образуют на зубах пленку, разрушающую эмаль».

По их словам, для их уничтожения принято использовать оксид цинка, оксид меди или серебро, которые убивают и полезные бактерии. Но для нового вещества эксперты использовали наночастицы из оксида церия.

В отчете сказано, что ученые «засеяли полистироловые пластинки питательным раствором с бактериями S. mutans, после чего добавили наночастицы оксида церия, созданные из нитрата аммония-церия или сульфатов, чтобы выяснить, как соединение влияет на развитие микробов».

Выяснилось, сказано в публикации, что новое вещество «сокращает появление биопленки на 40%, а также менее токсично для клеток ротовой полости».

В тему: 19 августа 2020 года мы писали, что американцы создали очень необычный шоколад.

Тэги: ученые, стоматолог, зубы, здоровье, мир

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