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В последние дни в Киеве нечем дышать. И практически негде искупаться

Александр Панько
20.08.20 15:48
476
В последние дни в Киеве нечем дышать. И практически негде искупаться

Главное: В последние дни в воздухе Киева повысилось содержание продуктов горения — формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Кроме того, по лабораторным показаниям, в городе разрешено купание лишь на трех пляжах.

Детали: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций: диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульв. Леси Украинки, просп. Науки, а также диоксида азота и формальдегида — на площадях Бессарабской и Демеевской, просп. Оболонском, бульв. Леси Украинки.

Как сообщает Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации со ссылкой на и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Савченко, наблюдаемая сейчас область высокого давления с антициклонической характером погоды характеризуется слабым ветром. «Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли», — объяснил чиновник.

Кроме того, в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, все чаще возникают пожары в экосистемах. Это связано с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением, говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба КГГА, по результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. В частности, можно купаться лишь на трех пляжах: «Троещина», «Галерный» и «Вербный».

Временно не рекомендуется купание на пляже «Пуща-Водица».

На всех остальных пляжах купание запрещено. Это обусловлено активным цветением воды в Днепре.

В тему: Ранее стало известно, что вода в Днепре в районе Киева позеленела. При этом берег покрылся зеленью и пеной, повсюду стоит резкий неприятный запах.

Подробнее о проблемах Днепра и других речек Украины читайте здесь.

Тэги: Киев, Киевская городская государственная администрация, Днепр, пляж, воздух, экология, новости Украины

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