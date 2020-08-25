Стало известно о небывалой пользе меда

Главное: Мед может быть полезнее, чем лекарства. Об этом говорят британские ученые.

Детали: Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) сообщили о небывалой пользе меда. Их цитируют местные СМИ.

Свои выводы ученые сделали на основе анализа данных четырнадцати клинических испытаний.

Они говорят: «Мед может оказаться лучшим средством при заложенном носе, кашле и боли в горле, чем привычные лекарства».

По их словам, мед дешевле таблеток, его можно купить без рецепта и он не имеет побочных эффектов.

Эксперты заверяют: «Врачи могут рекомендовать его в качестве подходящей альтернативы антибиотикам, которые часто бывают неэффективны».

Также ученые отмечают: «Употребление меда смягчало симптомы, особенно частоту и силу кашля. Несколько исследований показали, что признаки болезни проходили раньше пару дней».

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