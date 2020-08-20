Стало известно, почему украинцам, которые хотят побывать в Египте, стоит поспешить

Главное: Уже через 10 дней украинцы смогут попасть в Египет только после предъявление справки о негативном результате ПЦР-теста на COVID-19.

Детали: С 1 сентября власти Египта будут требовать от туристов предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Как сообщает канал Государственной пограничной службы Украины в Telegram, данное решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах.

Таким образом, теперь ограничение, введенное ранее, будет распространяться в том числе и на популярные у украинцев курортные города Шарм-эш-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух.

В тему: С 15 августа 2020 года власти Египта решили изменить правила въезда в страну для иностранцев. Однако эти ограничения не распространялись на иностранцев, прибывающих в туристические зоны.