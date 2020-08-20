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Врачи рассказали о состоянии Навального. Стали известны некоторые подробности отравления

Александр Панько
20.08.20 14:37
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Врачи рассказали о состоянии Навального. Стали известны некоторые подробности отравления

Главное: Медики оценивают состояние российского оппозиционера Алексея Навального как стабильное. При этом они не уверены, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергают.

Детали: Состояние блогера Алексея Навального стабильное, медики продолжают интенсивную терапию. Как сообщает канал LIFE SHOT в Telegram со ссылкой на заместителя главного врача больницы № 1 Омска Анатолия Калиниченко, врачи получили несколько десятков исследований параметров крови, проверили работу головного мозга, других органов и систем.

Он также заявил, что «врачи занимаются спасением жизни» Навального и уточнил, что повреждения травматического характера исключены.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, есть ли угроза жизни оппозиционера, Калиниченко сказал, что «пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни».

При этом, как сообщает Lenta.ru, ранее Калиниченко заявил, что у врачей нет уверенности в том, что к такому состоянию Навального привело отравление . По его словам, это могло произойти из-за других острых состояний.

По данным канала Life Shot в Telegram, при поступлении в омскую больницу утром врачи обнаружили в его организме 0,2 промилле алкоголя. Якобы Навальный выпивал в деревне Кафтанчиково Томской области приблизительно до двух часов ночи.

Журналисты также не исключают, что такое состояние у Навального — результат взаимодействия медицинских препаратов, предварительно оксибутирата натрия, и алкоголя.

Скриншот сообщения на канале LIFE SHOT в Telegram

Между тем, терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин, который наблюдает Навального с 2013 года, утверждает, что у Навального ранее не было никаких болезней, которые бы могли вызвать теперешние симптомы. «У Навального ранее никаких болезней, которые бы могли так декомпенсироваться, не было. Что с ним случилось, я не знаю. Похоже ли это на отравление? Похоже», — заявил он в интервью «Медузе».

Врач также опроверг мнение, что теперешнее состояние может быть следствием прошлого отравления политика, заявив, что тот «был абсолютно здоров».

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином», — заключил врач.

В версию о том, что Навальный что-то не то выпил, не верит и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. «Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня», — написала она на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения Киры Ярмыш в Twitter

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

Тэги: отравление, алкоголь, больница, Россия, мир, Алексей Навальный, Анатолий Калиниченко, Кира Ярмыш

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