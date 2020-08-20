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В японской столице от жары массово умирают люди

Агата Кловская
20.08.20 20:30
94
В японской столице от жары массово умирают люди

Главное: Из-за жары в Токио гибнут люди. Стало известно о новых жертвах аномальной погоды.

Детали: Аномальная жара за 40 градусов привела к массовым жертвам в японском Токио. Последние данные сообщают власти мегаполиса.

Лишь за последнюю отчетную неделю от духоты и нагретого воздуха тут скончались не менее двадцати восьми человек, а общее число жертв погоды в Токио возросло уже до 131 человека.

Отмечается, что от жары умирают люди среднего и пожилого возраста: всем жертвам погодной аномалии было за пятьдесят лет.

Сообщается, что многие одинокие люди погибли у себя дома из-за отсутствия кондиционеров.

Уходящую неделю в Токио синоптики называют самой жаркой за все лето.

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что в Японии зафиксирована рекордная в истории страны жара.

Тэги: Япония, погода, мир, Токио, жара, погодные условия

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