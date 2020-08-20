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Сбой в работе почты Gmail зацепил жителей Киева

Агата Кловская
20.08.20 15:12
92
Сбой в работе почты Gmail зацепил жителей Киева

Главное: У почты Gmail произошел сбой в работе. Проблемы ощутили на себе и в Украине.

Детали: Утром четверга, 20 августа, у популярной почты Gmail случился сбой в работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы с работой сервиса наблюдались во всем мире – в США, Азии, Австралии и Европе, также крупный сбой был зафиксирован в Москве.

Отметим, что неполадки с Gmail ощутили на себе и люди в Киеве.

Аналитики ресурса говорят, что 40% пользователей не могли авторизоваться, у трети людей возникли проблемы с получением писем, а у четверти – с прикрепленными файлами.

В тему: 10 июля 2020 года мы писали, что в работе популярных мобильных приложений случился масштабный сбой.

Тэги: Киев, мир, почта, Интернет, Gmail, технологии

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