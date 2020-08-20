Украина вошла в пятерку стран по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 2134 человек, умерли 40 больных. Это наибольший суточный показатель заболеваемости и смертности с начала эпидемии.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 2134 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 40 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 98 тыс. чел. 2184 чел. умерли.

При этом за сутки выздоровели 704 человека, за все время — 49737.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Черновицкой (189) и Львовской (183) областях.

Меньше всего — в Кировоградской области (2).

Между тем, по данным проекта Worldometer, Украина по показателю суточной заболеваемости оказалась на четвертом месте в мире после Мексики, Индии и России и на втором месте в Европе.

В тему: Предыдущий антирекорд суточной заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине был зафиксирован вчера, 19 августа.