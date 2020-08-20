Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украина вошла в пятерку стран по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

Агата Кловская
20.08.20 11:31
86
Украина вошла в пятерку стран по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 2134 человек, умерли 40 больных. Это наибольший суточный показатель заболеваемости и смертности с начала эпидемии.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 2134 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 40 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 98 тыс. чел. 2184 чел. умерли.

При этом за сутки выздоровели 704 человека, за все время — 49737.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Черновицкой (189) и Львовской (183) областях.

Меньше всего — в Кировоградской области (2).

Между тем, по данным проекта Worldometer, Украина по показателю суточной заболеваемости оказалась на четвертом месте в мире после Мексики, Индии и России и на втором месте в Европе.

Рейтинг стран по количеству заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки

В тему: Предыдущий антирекорд суточной заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине был зафиксирован вчера, 19 августа.

Тэги: здоровье, эпидемия, новости Украины, коронавирус, COVID-19

Комментарии

Статьи

20.08.20 09:00

Третий сценарий апокалипсиса: возможна ли в Беларуси рабочая альтернатива?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
19.08.20 09:05

Нация без идеи? - Нет... идея без нации!

Автор: Сергей Гаврилов

Дайджест

Бабушки по вызову: в Киеве действует целый рынок пенсионеров, зарабатывающих на массовках
20.08.20 01:39

Бабушки по вызову: в Киеве действует целый рынок пенсионеров, зарабатывающих на массовках

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украина вошла в пятерку стран по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

Украина вошла в пятерку стран по количеству заразившихся коронавирусом за сутки
20.08.20 11:31
Последние новости
20.08.20 11:31

Украина вошла в пятерку стран по количеству заразившихся коронавирусом за сутки
20.08.20 11:31

Известный хирург Ростислав Валихновский стал священником УПЦ
20.08.20 11:10

Эксперты дали детальный прогноз на финал Лиги чемпионов
20.08.20 10:53

ФСБ рапортовала о задержании целой группы украинских шпионов
20.08.20 10:40

Навальный выпил чаю в российском аэропорту и оказался в коме
20.08.20 10:01

Известный поп-певец погиб в прямом эфире, влетев на авто под поезд (18+)
20.08.20 09:51

Стало известно, какие штаммы гриппа поразят Украину в этом году, и что с этим делать
Фото и Видео
Известный поп-певец погиб в прямом эфире, влетев на авто под поезд (18+)
Известный поп-певец погиб в прямом эфире, влетев на авто под поезд (18+)
Известный поп-певец погиб в прямом эфире, влетев на авто под поезд (18+)
Известный поп-певец погиб в прямом эфире, влетев на авто под поезд (18+)
В Минобразования рассказали, где дети не пойдут в школы с 1 сентября
В Минобразования рассказали, где дети не пойдут в школы с 1 сентября
В интернете появились жуткие кадры взрыва в больнице Бейрута в режиме реального времени
В интернете появились жуткие кадры взрыва в больнице Бейрута в режиме реального времени
Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии
Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии
Пользователи Twitter заподозрили масонов во влиянии на японские гаджеты
Пользователи Twitter заподозрили масонов во влиянии на японские гаджеты
NASA показало уникальное фото из космоса
NASA показало уникальное фото из космоса
Хунта свергла президента Мали
Хунта свергла президента Мали
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.