ФСБ рапортовала о задержании целой группы украинских шпионов

Главное: ФСБ РФ отчиталось о задержании группы из семи человек, которые якобы по заданию украинской разведки пытались вывезти на территорию Украины донецкого боевика.

Детали: Федеральная служба безопасности России заявила о задержании семи граждан РФ, которые якобы в сотрудничестве с украинскими спецслужбами пытались вывезти в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, якобы непосредственно при попытке организации вывоза задержаны Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов.

Организатором и координатором похищения, по данным ФСБ, якобы выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

«Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом „Швед“», — заявили в ФСБ РФ.

По данным российской спецслужбы, Байдала и Мищенко якобы пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере $200 тыс. и даже уже якобы выплатили аванс в размере $50 тыс. При этом Байдала дистанционно руководил обеими группами в режиме реального времени.

Представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека.

По ее словам, якобы 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле якобы ударили электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль.

Всем задержанным предъявлено обвинение, они содержатся под стражей.

В тему: 6 августа 2020 года российская «Комсомольская правда» заявила о причастности к задержанию боевиков из ЧВК «Вагнера» украинских спецслужб.

18 августа украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники, подтвердил, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков из ЧВК «Вагнера». Однако якобы после соответствующего доклада в Офис президента Украины спецоперация провалилась.

Официально представители спецслужб Украины и Офиса президента опровергли свою причастность к этой операции.