Эксперты дали детальный прогноз на финал Лиги чемпионов

Главное: Появился прогноз на финальный матч Лиги чемпионов. Эксперты считают, что «Бавария» обыграет ПСЖ в непростой борьбе.

Детали: Уже в воскресенье, 21 августа, на стадионе «Эштадиу да Луш» в португальском Лиссабоне состоится финальный матч Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22-00.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже дали свой прогноз на противостояние французского ПСЖ и немецкой «Баварии».

Именно немцев специалисты видят фаворитом встречи – на их победу в основное время ставки принимают как 1,91 к 1. На ничью ставят как 3,8 к 1, а на успех французов – 3,4 к 1.

На итоговую победу в финале (с учетом дополнительного времени и возможной серии пенальти) «Баварии» ставят 1,44 к 1, а на успех ПСЖ – 2,62 к 1.

В тему: 19 августа 2020 года мы писали, что назван фаворит финального матча Лиги Европы.