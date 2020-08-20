Стало известно, какие штаммы гриппа поразят Украину в этом году, и что с этим делать

Главное: Министерство здравоохранения советует украинцам своевременно вакцинироваться от гриппа, так как в паре с коронавирусом он может стать агрессивнее. Для этого к осени в Украину планируется ввезти 4 вакцины от разных производителей.

Детали: В этом году в Украине ожидаются четыре вакцины против гриппа, обычно они появляются в аптеках в октябре-ноябре. Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на начальницу отдела гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксану Артемчук, пока неизвестно, появятся ли они в этом году раньше.

«Мы написали производителям вакцин официальные письма с просьбой сообщить сроки поставки и запланированное количество, чтобы мы знали, сколько вакцин будет доступно в новом эпидемическом сезоне», — рассказала она, добавив, что ответов от них пока нет.

По данным специалиста, на данный момент в Украине зарегистрированы четыре вакцины против гриппа: «Ваксигрипп тетра» (Франция), «Джиси Флю» (Южная Корея), «Инфлувак» (Нидерланды) и «Инфлуенза ваксин» (Китай).

Среди них есть как трехвалентные, так и четырехвалентные вакцины, защищающие от всех четырех штаммов гриппа, которые по прогнозам ВОЗ будут циркулировать в следующем сезоне.

Но, как подчеркивает Артемчук, не все зарегистрированные вакцины будут ввезены в Украину: «По украинскому законодательству, ввозится могут только те вакцины, которые успешно прошли экспертизу внесения изменений в штаммовый состав. Экспертиза завершена для вакцины „Ваксигрипп тетра“ и продолжается для вакцин „Инфлувак“ и „Джиси Флю“ по состоянию на 31 июля. Это означает, что производители собираются ввозить данные вакцины».

«Что касается четвертой вакцины „Инфлуенза ваксин“ — производитель не подавался на процедуру изменения штаммового состава», — добавила она.

Как отмечает издание, процедура внесения изменений в штаммовый состав — обязательная для вакцины против гриппа. Это связано с тем, что каждый год штаммовый состав вакцин изменяется согласно рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сезоне 2020–202 1 годов в северном полушарии будет циркулировать четыре вируса гриппа:

— вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

— вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

— вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

— вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Отметим, что вакцина против гриппа — платная, поскольку не закупается за счет Госбюджета. Но прививаться от гриппа каждый сезон рекомендуется тем, кто работает с людьми, и пожилым. Вакцину можно свободно купить в аптеке и вакцинироваться у своего семейного врача после осмотра или в частной клинике.

В тему: Медицинская лаборатория Отделения санитарного надзора ВВС США по заказу министерства обороны США в 2019 году провела исследование среди воинского контингента на тему эффективности прививок от гриппа. Исследование показало, что особого эффекта прививка от гриппа не дает. Привитые болеют практически также, как и непривитые. При этом выяснилось, что прививка от гриппа существенно повышает шансы заболеть коронавирусом. Речь идет о эффекте интерференции (вмешательство какого-либо фактора в работу биохимической системы, приводящее к нарушению процесса).