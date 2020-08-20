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Лидеры Евросоюза дружно отказались считать Лукашенко президентом Беларуси

Александр Панько
20.08.20 09:19
339
Лидеры Евросоюза дружно отказались считать Лукашенко президентом Беларуси

Главное: Представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов президента Беларуси, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. В ближайшее время также будут введены персональные санкции.

Детали: Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. Как сообщает «Украинская правда», об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после внеочередной видеоконференции лидеров стран ЕС 19 августа.

«Мы хотим послать четкий месседж: ЕС солидарен с белорусским народом, и мы не воспринимаем безнаказанность. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честным и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результатов, представленных белорусскими властями», — заявил он, добавив, что «народ Беларуси заслуживает лучшего».

Он призвал белорусские власти избегать дальнейшего насилия в отношении участников акций протестов и начать инклюзивный национальный диалог.

Как сообщает Lenta.ru, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что итоги выборов не могут быть признаны достоверными, а в Белоруссии необходимо провести новые выборы, допустив ОБСЕ до наблюдения за ситуацией в стране.

Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов. «Это будут адресные санкции, направленные против конкретных лиц, не затронут народ Беларуси. Список людей, в отношении которых будут введены санкции, будет согласован в ближайшее время», — объяснила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Тэги: Евросоюз, выборы, Александр Лукашенко, протест, мир, санкции, Беларусь

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