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Курс гривны начал резко снижаться: данные на 20 августа 2020 года

Александр Панько
20.08.20 09:00
136
Курс гривны начал резко снижаться: данные на 20 августа 2020 года

Главное: Курс украинской гривны снизился. Доллар и евро дорожают.

Детали: В четверг, 20 августа, курс украинской гривны серьезно упал. Котировки валют публикует Национальный банк.

Отметим, что в последние дни наша валюта демонстрировала небольшой рост.

Сегодня же финансовый регулятор поднял цену американского доллара на девять копеек – до 27,32 гривен.

Кроме этого на десять копеек подорожал евро – до 32,60 гривен.

Курс валют:

Курс валют

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что гривна начала неделю с резкого укрепления.

Тэги: евро, Национальный банк Украины, доллар, валюта, гривна, экономика, валютный рынок, финансы, новости Украины

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