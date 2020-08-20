Курс гривны начал резко снижаться: данные на 20 августа 2020 года

Главное: Курс украинской гривны снизился. Доллар и евро дорожают.

Детали: В четверг, 20 августа, курс украинской гривны серьезно упал. Котировки валют публикует Национальный банк.

Отметим, что в последние дни наша валюта демонстрировала небольшой рост.

Сегодня же финансовый регулятор поднял цену американского доллара на девять копеек – до 27,32 гривен.

Кроме этого на десять копеек подорожал евро – до 32,60 гривен.

Курс валют:

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что гривна начала неделю с резкого укрепления.