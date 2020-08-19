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Спецслужбы Украины дружно опровергли свою причастность к «вагнеровской спецоперации»

Александр Панько
19.08.20 19:43
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Спецслужбы Украины дружно опровергли свою причастность к «вагнеровской спецоперации»

Главное: СБУ, СВР и глава Офиса Президента Андрей Ермак опровергли информацию о причастности спецслужб Украины к операции по задержанию боевиков из так называемой ЧВК «Вагнера» в Минске. При этом российским СМИ сообщают о наличии «весомого объема доказательств» обратного.

Детали: Служба безопасности Украины опровергла свое участие в так называемой «вагнеровской спецоперации». На своей странице в Facebook ведомство отметило, что обычно не комментирует «медийно-информационные операции врага», но в данном случае подчеркивает, что «данные об участии СБУ в так называемой „вагнеровской спецоперации“ является обычным фейком, а его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание».

В СБУ также заявили, что «ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях». «Поэтому титрование одного из участников разговоров, как „офицера СБУ“, является домыслом и сознательной манипуляцией», — утверждают в ведомстве.

«Мы понимаем, что инициаторы таких информационных „вбросов“ действуют по логике „несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой“. Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухи в пользу недружественных стран», — заключили в СБУ.

Скриншот сообщения пресс-службы СБУ в Facebook

С аналогичным заявлением выступила пресс-служба Службы внешней разведки. Здесь выразили убеждение, что «специальная информационная операция „группа Вагнера в Беларуси“ имеет российское происхождение» и перечислили задачи этого мероприятия:

— дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов;

— обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета;

— дискредитация руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов.

В ведомстве призвали гражданское общество и СМИ осторожней обращаться «с контентом, созданным российскими спецслужбами, имеющим откровенно антиукраинский характер и наносящий ущерб национальной безопасности государства».

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать данную информацию, но опроверг причастность украинцев к появлению российских наемников в Беларуси перед выборами. «Я не могу комментировать какие бы то ни было операции украинских спецслужб, ведь они являются секретными», — заявил чиновник в комментарии LB.ua, добавив, что соответствующая информация будет принята к сведению.

По мнению Ермака, в данном случае речь идет о «хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампании», учитывая, что данная версия сначала «появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно — в российской „Комсомольской правде“ 6 августа».

«Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов. А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращение огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля, и за это время мы не потеряли в боевых действиях ни одного украинского воина», — заключил Ермак, напомнив, что президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение решением белорусских властей вернуть «вагнеровцев» в Россию.

Между тем, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «осведомленный источник в компетентных органах России», у российских правоохранительных органов есть «весомый объем доказательств», подтверждающих, что боевики ЧВК «Вагнер» оказались в Беларуси в рамках спецоперации СБУ.

«Более, того, по результатам работы с вернувшимися в Россию гражданами данная версия получает все больше подтверждений», — заявил источник, комментируя позицию украинских официальных властей.

В тему: 6 августа 2020 года российская «Комсомольская правда» заявила о причастности к задержанию боевиков из ЧВК «Вагнера» украинских спецслужб.

18 августа украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники, подтвердил, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков из ЧВК «Вагнера». Однако якобы после соответствующего доклада в Офис президента Украины спецоперация провалилась.

Напомним: 29 июля 2020 года в Беларуси заявили о задержании 32 иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются наемниками из российской ЧВК «Вагнера», которые прибыли из России «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Группа поселилась в санатории под Минском. Всего же, по данным белорусской стороны, количество засланных боевиков достигает 200.

На следующий день стало известно, что половина задержанных оказались участниками войны на Донбассе. Четверо из них — гражданами Украины.

11 августа Офис Генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков. Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в Украине установило, что задержанные в Беларуси лица участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Тем не менее, уже 14 августа Беларусь передала всех задержанных Российской Федерации.

В этой связи 17 августа Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений.

Тэги: СМИ, Россия, СБУ, политика, задержание, ложь, пропаганда, Служба внешней разведки, Беларусь, спецоперация, новости Украины, ЧВК «Вагнер», Андрей Ермак, Офис президента Украины

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