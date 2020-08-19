Гороскоп на 20 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 20 августа 2020. 20 августа 2020 года не старайтесь сделать сегодня как можно больше дел — сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем.

Овен

День 20 августа 2020 года обещает быть интересным, если вы сами позаботитесь о том, чтобы разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Активные виды спорта, встречи с друзьями или романтический ужин — все идеи хороши. Главное, не оставайтесь сегодня в одиночестве.

Телец

20 августа 2020 года вас ждет много общения не только с коллегами по работе, а и с друзьями и родственниками. Дела, которые вызывают у вас раздражение или кажутся сложными, лучше отложить. Уделите внимание здоровью.

Близнецы

20 августа 2020 года на работе вас ждет стабильность и размеренность, поэтому постарайтесь больше внимания уделить домашним делам. Родные и любимый человек будут рады душевной встречи с вами. Вечером постарайтесь найти занятие, которое даст отдых голове и поможет восстановить ресурсы.

Рак

Чрезмерная активность на работе может негативно повлиять на ваши личные отношения. Старайтесь 20 августа 2020 года все планировать и правильно распределять время. Но вечер обязательно уделите себе и своим увлечениям, которые помогут восстановить силы.

Лев

20 августа 2020 года могут возникнуть вопросы с финансами — старайтесь их решать по мере поступления. Не совершайте слишком дорогие покупки и обязательно отложите сумму на непредвиденные расходы. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

Дева

20 августа 2020 года — хороший день для различных сделок, переезда и командировок. Вы сможете посвятить больше времени себе, если правильно распланируете все дела и выставите приоритеты. Возможно обострение хронических заболеваний, поэтому будьте аккуратнее к своему здоровью.

Весы

Можете 20 августа 2020 года ощутить себя очень уставшим и лишенным энергии. Не старайтесь заставить себя что-либо делать, выбирайте только те дела, которые приносят вам удовольствие. Удачное время для подведения итогов.

Скорпион

Все ваши внутренние противоречия сможете наконец-то решить, поэтому старайтесь 20 августа 2020 года больше времени провести наедине. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, а также отказаться от давних страхов, которые вас тормозят на пути к успеху.

Стрелец

Любые дела, которые вы начнете 20 августа 2020 года, будут иметь спех, поэтому старайтесь сделать как можно больше. Удивите любимого человека приятными сюрпризами — это только укрепит ваши отношения.

Козерог

Многое, что задумали себе на 20 августа 2020 года, сможете реализовать. Но это касается только рабочих дел. В любви могут всплыть нерешенные проблемы, поэтому старайтесь не затягивать с их решением. Удачное время для занятий экстремальными видами спорта.

Водолей

День 20 августа 2020 года идеально подходит для работы с информацией, заключения различных соглашений и путешествий. Смело начинайте новые дела — они принесут вам успех. Это хороший период для новых знакомств и признаний в любви. Вечером займитесь теми занятиями, которые вас вдохновляют.

Рыбы

Смело беритесь 20 августа 2020 года за те дела, которые вы давно откладывали. Они решатся не только быстро, а и успешно. Вы будете довольны собой и сможете наконец со спокойным сердцем приступить к новым делам. Избегайте серьезных финансовых трат.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».