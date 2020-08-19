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Гороскоп на 20 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Агата Кловская
19.08.20 16:12
305
Гороскоп на 20 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 20 августа 2020. 20 августа 2020 года не старайтесь сделать сегодня как можно больше дел — сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем.

Овен

День 20 августа 2020 года обещает быть интересным, если вы сами позаботитесь о том, чтобы разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Активные виды спорта, встречи с друзьями или романтический ужин — все идеи хороши. Главное, не оставайтесь сегодня в одиночестве.

Телец

20 августа 2020 года вас ждет много общения не только с коллегами по работе, а и с друзьями и родственниками. Дела, которые вызывают у вас раздражение или кажутся сложными, лучше отложить. Уделите внимание здоровью.

Близнецы

20 августа 2020 года на работе вас ждет стабильность и размеренность, поэтому постарайтесь больше внимания уделить домашним делам. Родные и любимый человек будут рады душевной встречи с вами. Вечером постарайтесь найти занятие, которое даст отдых голове и поможет восстановить ресурсы.

Рак

Чрезмерная активность на работе может негативно повлиять на ваши личные отношения. Старайтесь 20 августа 2020 года все планировать и правильно распределять время. Но вечер обязательно уделите себе и своим увлечениям, которые помогут восстановить силы.

Лев

20 августа 2020 года могут возникнуть вопросы с финансами — старайтесь их решать по мере поступления. Не совершайте слишком дорогие покупки и обязательно отложите сумму на непредвиденные расходы. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

Дева

20 августа 2020 года — хороший день для различных сделок, переезда и командировок. Вы сможете посвятить больше времени себе, если правильно распланируете все дела и выставите приоритеты. Возможно обострение хронических заболеваний, поэтому будьте аккуратнее к своему здоровью.

Весы

Можете 20 августа 2020 года ощутить себя очень уставшим и лишенным энергии. Не старайтесь заставить себя что-либо делать, выбирайте только те дела, которые приносят вам удовольствие. Удачное время для подведения итогов.

Скорпион

Все ваши внутренние противоречия сможете наконец-то решить, поэтому старайтесь 20 августа 2020 года больше времени провести наедине. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, а также отказаться от давних страхов, которые вас тормозят на пути к успеху.

Стрелец

Любые дела, которые вы начнете 20 августа 2020 года, будут иметь спех, поэтому старайтесь сделать как можно больше. Удивите любимого человека приятными сюрпризами — это только укрепит ваши отношения.

Козерог

Многое, что задумали себе на 20 августа 2020 года, сможете реализовать. Но это касается только рабочих дел. В любви могут всплыть нерешенные проблемы, поэтому старайтесь не затягивать с их решением. Удачное время для занятий экстремальными видами спорта.

Водолей

День 20 августа 2020 года идеально подходит для работы с информацией, заключения различных соглашений и путешествий. Смело начинайте новые дела — они принесут вам успех. Это хороший период для новых знакомств и признаний в любви. Вечером займитесь теми занятиями, которые вас вдохновляют.

Рыбы

Смело беритесь 20 августа 2020 года за те дела, которые вы давно откладывали. Они решатся не только быстро, а и успешно. Вы будете довольны собой и сможете наконец со спокойным сердцем приступить к новым делам. Избегайте серьезных финансовых трат.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:
— имело место случайное совпадение,
— имело место самовнушение,
— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».

Тэги: прогноз, гороскоп, развлечения, знак зодиака

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