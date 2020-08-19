Из госбюджета переплатили 16,6 млн грн компании из орбиты министра Абрамовского на закупке оборудования «Охматдету», – СМИ

При строительстве второй очереди «Охматдет» оборудование для операционных было закуплено компанией «Риола-Модуль ЛТД» из орбиты министра экологии Романа Абрамовского на 16,6 млн грн дороже, чем предлагал один из ведущих мировых производителей медицинского оборудования Trumpf Medical.

Как сообщает Politeka со ссылкой на материал материале «Зеленский и Степанов посетили торжества в „Охматдете“ в ZN.UA, вопрос оснащения операционных по завышенным ценам — без ответа».

Как пишет издание, «компания, специализирующаяся на медицинском оборудовании, предлагала закупить аналогичное оборудование по цене существенно ниже, чем предложила компания „Риола-Модуль ЛТД“. Например, ГП „Укрмедпроектбуд“ согласовало закупку „Риолой-Модуль ЛТД“ медицинских консолей, использующихся как операционные. Шесть комплектов консолей, согласно смете в договоре, обошлись государству в общую сумму 15,5 млн грн».

«При этом один из ведущих мировых производителей медицинского оборудования Trumpf Medical предлагал аналогичное оборудование за 5,5 млн грн.

То есть экономия только на медицинских консолях составила бы 10 млн грн или около 65% от согласованной сметой суммы. Аналогичная ситуация при закупке операционных светильников: 15,7 млн грн. вместо 9,1 млн грн, что предлагал Trumpf Medical», — заключает Politeka.