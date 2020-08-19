Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ рассказали, почему сущность христианства – это сверхспособность

Александра Кудрявцева
19.08.20 14:30
263
В УПЦ рассказали, почему сущность христианства – это сверхспособность

Главное: Каждому необходимо стать духовным «альпинистом» на пути к Богу, который даровал человеку сверхсилу — единство с Ним.

Детали: Бог посредством соединения с нами подарил нам сверхспособность: быть сынами Божиими, сопричастниками света Твоего присносущного, который воссияет нам, грешным, как поется в тропаре великого двунадесятого праздника Преображения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник УПЦ Андрей Чиженко комментарии для портала «Православная жизнь».

«Молодежь сегодня увлекается комиксами и фильмами, построенными на них. Человек облучился радиацией или другой стихией и в результате этого получил сверхспособность, стал суперменом. Но этот миф взят из христианства. Бог посредством соединения с нами, совершения ради нас Своего Искупительного Подвига подарил нам эту сверхспособность: быть богами и сынами Божиими, сопричастниками света Твоего присносущного..Поэтому Преображение Господне совершилось для нас, чтобы нас наделить Божественной сверхспособностью, чтобы праведники просияли, как солнце!», — сказал священник.

Священник Андрей Чиженко объяснил, в чем духовный смысл праздника Преображения.

«В праздник Преображения Господня хочется задаться вопросом: а почему Господь наш Иисус Христос преобразился на горе Фавор перед Своими учениками, а вместе с ними — перед всем человечеством? Зачем Он это сделал? Ответ прост: для нас. Он показал нам тот идеал, какой ждет нас, если мы будем идти тем путем, который Бог нам уготовал. Слава Божества Сына Человеческого воссияла сквозь Его человечество, просветила Его. И это действие нетварного Фаворского света уготовано для нас», — отметил священник.

Он подчеркнул, что личное преображение человека произойдет тогда, когда он будет жить по Божьим заповедям и «Свет Христов, как поется в тропаре Преображения, воссияет и нам, в нас, сквозь нас, из нас, преображая, обожая наши души, сердце, тело, каждый нейрон и атом нашего существа, а через нас просвещая и материю мира, символом которой есть плоды, приносимые нами в храм для освящения в праздник Преображения Господня».

По словам иерея Андрея, каждому необходимо стать духовным «альпинистом».

«Нужно воспринимать жизнь как гору Фавор, на которую нужно взобраться, трудно, непросто и даже мучительно, но взобраться. Потому что я верю, что на вершине меня встретит Бог. Он преобразит меня и введет меня в Свой преогромный мир света и любви», — заключил священник.

В тему: В УПЦ рассказали, для чего на самом деле нужно освящать фрукты.

Тэги: новости православия, УПЦ, Преображение Господне

Комментарии

Статьи

19.08.20 09:10

Игры в бога. Как трансгуманисты интегрируют чипы в свое тело

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
19.08.20 09:05

Нация без идеи? - Нет... идея без нации!

Автор: Сергей Гаврилов

Дайджест

Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: главные интриги местных выборов в Виннице
18.08.20 13:58

Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: главные интриги местных выборов в Виннице

Автор: Gazeta.ua

Выбор редакции
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Кабмин решил добавить в празднование Дня независимости «больше духовной составляющей»

Кабмин решил добавить в празднование Дня независимости «больше духовной составляющей»
19.08.20 15:27
Последние новости
19.08.20 15:41

Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии
19.08.20 15:27

Кабмин решил добавить в празднование Дня независимости «больше духовной составляющей»
19.08.20 14:45

Из госбюджета переплатили 16,6 млн грн компании из орбиты министра Абрамовского на закупке оборудования «Охматдету», – СМИ
19.08.20 14:40

Пользователи Twitter заподозрили масонов во влиянии на японские гаджеты
19.08.20 14:30

В УПЦ рассказали, почему сущность христианства – это сверхспособность
19.08.20 14:25

Создан «мгновенный» тест на коронавирус
19.08.20 13:40

В УПЦ рассказали, для чего на самом деле нужно освящать фрукты
Фото и Видео
Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии
Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии
Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии
Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии
Пользователи Twitter заподозрили масонов во влиянии на японские гаджеты
Пользователи Twitter заподозрили масонов во влиянии на японские гаджеты
NASA показало уникальное фото из космоса
NASA показало уникальное фото из космоса
Хунта свергла президента Мали
Хунта свергла президента Мали
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
В Славянске заметили рекламные плакаты одиозной Нели Штепы
В Славянске заметили рекламные плакаты одиозной Нели Штепы
Появилось видео, как автомобиль сбил женщину с коляской под Харьковом
Появилось видео, как автомобиль сбил женщину с коляской под Харьковом
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.