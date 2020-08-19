В России задержали «шпиона», собиравшего для Украины очень секретные данные о метро

Главное: В России арестовали блогера Андрея Пыжа, имеющего гражданство РФ и Украины. Его обвиняют в незаконном доступе к гостайне, в частности, в перевозке в Украину документов о московском метро.

Детали: В уголовном деле блогера Андрея Пыжа, подозреваемого в незаконном доступе к государственной тайне, фигурируют засекреченные документы о станциях московского метрополитена. Как сообщает Meduza со ссылкой на российские государственные СМИ, ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые относятся к гостайне.

Как утверждается, в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез в Украину. По словам блогера, он хотел использовать их в личных целях в рамках своего блога.

Адвокат Пыжа Алексей Хальзов заявил агентству, что дело его доверителя не связано с YouTube-каналом, на котором он рассказывает о заброшенных объектах.

Вместе с тем он воздержался от комментариев о фабуле дела.

По словам Хальзова, следователи провели обыски как по месту задержания Пыжа, так и по его месту проживания, в том числе у его друзей и знакомых в Санкт-Петербурге.

Андрей Пыж, имеющий гражданство России и Украины, ведет ютьюб-канал urbanturizm, в котором выкладывает ролики с промышленных объектов, в том числе закрытых. На его блог подписаны 799 тысяч человек.

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