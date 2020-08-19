В деле Михаила Ефремова появилась одна любопытная деталь

Главное: Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, оказались сотрудниками полиции.

Детали: Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Маргарита Захарова является майором МВД в запасе, но продолжает работать в отделе полиции в Рязани гражданской служащей. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, сын погибшего Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.

18 августа они выступили в суде. Вдова назвала актера убийцей и попросила суд назначить ему справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Сын Захарова настаивает на максимально жестком наказании для Ефремова.

В тему: 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами. Позже стало известно, что пострадавший умер.

Тогда же, по данным СМИ, он признал свою вину.

3 июля адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов заявил о своей невиновности. При этом он не стал озвучивать причины, побудившие его подзащитного занять столь категорическую позицию по делу.

Впоследствии он сделал еще ряд скандальных заявлений в суде.