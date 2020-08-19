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Андрей Богдан увлекся эгоизмом, – СМИ

Автор: «Фраза»
19.08.20 12:08
473
Андрей Богдан увлекся эгоизмом, – СМИ

На днях в Киеве почти на всех станциях метро и в других точках города раздавали журнал ответственных эгоистов. Как сообщает Hyser, газета сделана со вкусом, изданию хватает интересных материалов, «однако главная интрига - кто заказал такой массовый печать и зачем?».

«Понять это очень трудно, даже если внимательно перечитать все статьи и рассмотреть все иллюстрации. С первой полосы на читателя смотрит загадочный силуэт молодого человека. А в «шапке» в целом можно увидеть визуальный ребус. Его элементами являются овца в волчьей шкуре (да, именно так — не наоборот) и надпись на латыни, которую можно перевести как «Мудрость побеждает силу»», - пишут журналисты.

«Такого одновременно эстетского и массированного выхода на политическую сцену в Украине еще не было. По крайней мере в последнее время. И пока эксперты теряются в мыслях и предположениях, поделимся собственным инсайдом», - говорится в материале.

"Новый партийный проект, вокруг которого объединяться «ответственные эгоисты», якобы финансирует Андрей Богдан. Говорят, что Андрей Иосифович буквально сходит с ума, как от названия партии, в которой ключевым словом значится именно «эгоизм», так и от довольно мощных перспектив насолить президентской «Слуге народа» уже во время местных выборов», - заключает Hyser.

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