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Google посвятил сегодняшний дудл создателю альтернативной таблицы химических элементов

Александр Панько
19.08.20 11:54
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Google посвятил сегодняшний дудл создателю альтернативной таблицы химических элементов

Главное: Google посвятил свой сегодняшний дугл юбилею Юлиуса Лотара Мейера. Увидеть его на главной странице поисковика, вместо обычного логотипа, помимо украинцев, могут жители ряда европейских стран, Северной Америки, большей части Южной Америки, Северной Африки и Таиланда.

Детали: 19 августа, Google посвятил свой очередной дудл юбилею немецкого химика Юлиуса Лотара Мейера. Сегодня ему исполняется 190 лет.

Как сообщается на странице дудла, Мейер наряду с Дмитрием Менделеевым считается создателем периодической системы элементов. В 1864 году он опубликовал основополагающий учебник под названием «Die modernen Theorien der Chemie» («Современная химическая теория»), который включал элементарную систему для организации 28 элементов на основе атомного веса.

Спустя четыре года он разработал более полную таблицу, но до того как успел ее опубликовать, свою собственную статью, в которой все известные элементы были помещены в одну таблицу, выпустил российский ученый Дмитрий Менделеев.

В 1870 году он опубликовал еще одну работу, содержавшую новую таблицу и график зависимости атомного объема элемента от атомного веса, имеющий характерный пилообразный вид. В некоторых отношениях она оказалась совершеннее первого варианта таблицы Менделеева.

Именно эта схема легла в основу сегодняшнего дудла — она изображена на доске позади ученого.

Дудл, посвященный юбилею Юлиуса Лотара Мейера

Отметим, что помимо украинцев, увидеть новый дудл могут жители ряда европейских стран, Северной Америки, большей части Южной Америки, Северной Африки и Таиланда.

Карта распространения дудла, посвященного юбилею Юлиуса Лотара Мейера

В тему: 20 марта 2020 года Google посвятил свой очередной дудл венгерскому врачу Игнацу Земмельвейсу, который считается человеком, который научил мир мыть руки.

Тэги: Google, наука, химия, дудл, Юлиус Лотар Мейер, Дмитрий Менделеев

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