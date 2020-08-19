Создан «мгновенный» тест на коронавирус

Главное: Супербыстрый тест на коронавирус создали в Израиле. Он выявляет заразу за считанные секунлы.

Детали: Ученые из Израиля создали очень быстрый тест на коронавирус. Как сообщают власти страны, он способен выявить заразу у человека менее чем за минуту.

Отмечается, что во время исследований точность теста составила 96%, что выше, чем у обычного ПЦР.

Стоит такой тест недорого – около четверти евро.

Исследователи поясняют: «Для прохождения теста требуется образец слюны, после полоскания рта соляным раствором, она анализируется в пробирке с помощью прибора, излучающего свет, который выявит, заражен ли человек».

Подчеркивается, что «прибор способен определять и другие вирусы».

Сам тест занимает около тридцати секунд.

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