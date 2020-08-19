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Создан «мгновенный» тест на коронавирус

Агата Кловская
19.08.20 14:25
343
Создан «мгновенный» тест на коронавирус

Главное: Супербыстрый тест на коронавирус создали в Израиле. Он выявляет заразу за считанные секунлы.

Детали: Ученые из Израиля создали очень быстрый тест на коронавирус. Как сообщают власти страны, он способен выявить заразу у человека менее чем за минуту.

Отмечается, что во время исследований точность теста составила 96%, что выше, чем у обычного ПЦР.

Стоит такой тест недорого – около четверти евро.

Исследователи поясняют: «Для прохождения теста требуется образец слюны, после полоскания рта соляным раствором, она анализируется в пробирке с помощью прибора, излучающего свет, который выявит, заражен ли человек».

Подчеркивается, что «прибор способен определять и другие вирусы».

Сам тест занимает около тридцати секунд.

В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что найдена молекула, уничтожающая коронавирус.

17 августа 2020 года сообщалось, что канадцы выяснили, на какой одежде гибнет коронавирус.

Тэги: здоровье, мир, Израиль, тест, коронавирус

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