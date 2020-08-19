Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Количество заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к психологической отметке

Автор: «Фраза»
19.08.20 11:12
59
Количество заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к психологической отметке

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1967 человек, умерли 28 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии. Кроме того, за последние сутки установлен антирекорд по количеству госпитализированных.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 1967 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 28 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 96 тыс. чел. 2144 чел. умерли.

При этом за сутки выздоровели 812 человек, за все время — 49737.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (247) области и Киеве (215).

Меньше всего — в Кировоградской области (2).

Данные системы мониторинга распространения инфекции коронавируса по состоянию на 19 августа

Отметим, что превышение количества инфицированных COVID-19 над количеством поборовших вирус за минувшие сутки зафиксировано во всех областях Украины, кроме Луганской, где случаев инфицирования оказалось столько же, сколько и выздоровления.

Кроме того, как сообщил на традиционном ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, «за минувшие сутки мы также получили своеобразный антирекорд относительно количества госпитализированных лиц — это 463 человека».

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, здоровье, эпидемия, СНБО, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

19.08.20 09:10

Игры в бога. Как трансгуманисты интегрируют чипы в свое тело

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
19.08.20 09:05

Нация без идеи? - Нет... идея без нации!

Автор: Сергей Гаврилов

Дайджест

Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: главные интриги местных выборов в Виннице
18.08.20 13:58

Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: главные интриги местных выборов в Виннице

Автор: Gazeta.ua

Выбор редакции
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Количество заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к психологической отметке

Количество заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к психологической отметке
19.08.20 11:12
Последние новости
19.08.20 11:12

Количество заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к психологической отметке
19.08.20 11:04

Хунта свергла президента Мали
19.08.20 10:55

Митрополит Антоний объяснил, в чем духовный смысл Преображения Господня
19.08.20 10:30

Стало известно, где будет похоронен Микки Рурк в Хмельницкой области
19.08.20 10:18

Православные сегодня празднуют Преображение Господне
19.08.20 10:02

Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
19.08.20 09:37

Британские ученые обнаружили неожиданную опасность медицинских масок для мира
Фото и Видео
Хунта свергла президента Мали
Хунта свергла президента Мали
Хунта свергла президента Мали
Хунта свергла президента Мали
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
В Славянске заметили рекламные плакаты одиозной Нели Штепы
В Славянске заметили рекламные плакаты одиозной Нели Штепы
Появилось видео, как автомобиль сбил женщину с коляской под Харьковом
Появилось видео, как автомобиль сбил женщину с коляской под Харьковом
В Минздраве рассказали об обязательном вакцинировании школьников
В Минздраве рассказали об обязательном вакцинировании школьников
В Харькове рецидивист решил скрыться от полиции на балконе 8 этажа и умер страшной смертью
В Харькове рецидивист решил скрыться от полиции на балконе 8 этажа и умер страшной смертью
На столичной Оболони трое иностранцев избили и ограбили таксиста, который не уступил дорогу
На столичной Оболони трое иностранцев избили и ограбили таксиста, который не уступил дорогу
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.