Количество заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к психологической отметке

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1967 человек, умерли 28 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии. Кроме того, за последние сутки установлен антирекорд по количеству госпитализированных.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 1967 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 28 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 96 тыс. чел. 2144 чел. умерли.

При этом за сутки выздоровели 812 человек, за все время — 49737.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (247) области и Киеве (215).

Меньше всего — в Кировоградской области (2).

Отметим, что превышение количества инфицированных COVID-19 над количеством поборовших вирус за минувшие сутки зафиксировано во всех областях Украины, кроме Луганской, где случаев инфицирования оказалось столько же, сколько и выздоровления.

Кроме того, как сообщил на традиционном ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, «за минувшие сутки мы также получили своеобразный антирекорд относительно количества госпитализированных лиц — это 463 человека».