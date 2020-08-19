Стало известно, где будет похоронен Микки Рурк в Хмельницкой области

Главное: Близкий соратник голливудского актера Микки Рурка выбрал для него место на кладбище в с. Загорцы Хмельницкой области. Утверждается, что именно здесь будет похоронена знаменитость после смерти.

Детали: Вчера, 18 августа, в село Загорцы Хмельницкой области прибыл помощник известного голливудского актера и боксера Микки Рурка Дмитрий Корнейчук. Как сообщает журналист Юрий Гула на своей странице в Facebook, он выбрал место на кладбище, где должна быть похоронена знаменитость после смерти.

Загорцы — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины. Как утверждают СМИ, здесь живет бабушка и похоронена родня близкого друга и помощника Микки Рурка Дмитрия Корнейчука.

Микки Рурк (настоящее имя — Филип Андре Рурк-младший) — американский актер и сценарист, а также профессиональный боксер. Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA. Номинант на премию «Оскар». Наиболее известен по главной роли в фильме «Девять с половиной недель», а также по роли частного детектива в триллере Алана Паркера «Сердце Ангела». Вершиной мастерства Рурка, придерживающегося системы Станиславского, как считается, стал роль рестлера Рэнди «Барана» Робинсона в драме «Рестлер».

Помимо ролей в кино Микки Рурк известен также как профессиональный боксер. Впервые Микки начал заниматься боксом в 12 лет. С 1991 по 1994 гг в полутяжелом весе провел 8 профессиональных боев (6 побед, 2 ничьи). При этом он получил четыре сотрясения мозга, раздробленную скулу, пять раз сломал нос, в шести местах сломал руку, потерял чувствительность в пальцах и испытывал длительное нарушение координации. Травмы привели к тому, что Рурк принял решение покинуть профессиональный ринг

В тему: В сентября 2019 года стало известно, что известный голливудский актер и боксер Микки Рурк хочет, чтобы после смерти его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области, где по сей день живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука. «Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — заявил Рурк.

В то же время в августе 2014 года, в самый разгар боев на Донбассе он был замечен в футболке с изображением президента России Владимира Путина.