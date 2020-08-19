Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно, где будет похоронен Микки Рурк в Хмельницкой области

Агата Кловская
19.08.20 10:30
314
Стало известно, где будет похоронен Микки Рурк в Хмельницкой области

Главное: Близкий соратник голливудского актера Микки Рурка выбрал для него место на кладбище в с. Загорцы Хмельницкой области. Утверждается, что именно здесь будет похоронена знаменитость после смерти.

Детали: Вчера, 18 августа, в село Загорцы Хмельницкой области прибыл помощник известного голливудского актера и боксера Микки Рурка Дмитрий Корнейчук. Как сообщает журналист Юрий Гула на своей странице в Facebook, он выбрал место на кладбище, где должна быть похоронена знаменитость после смерти.

Скриншот сообщения Юрия Гулы в Facebook

Микки Рурк и Дмитрий Корнейчук в спортзале

Кладбище в с. Загорцы Белогорского района Хмельницкой области, где якобы будет похоронен Микки Рурк

Загорцы — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины. Как утверждают СМИ, здесь живет бабушка и похоронена родня близкого друга и помощника Микки Рурка Дмитрия Корнейчука.

Микки Рурк (настоящее имя — Филип Андре Рурк-младший) — американский актер и сценарист, а также профессиональный боксер. Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA. Номинант на премию «Оскар». Наиболее известен по главной роли в фильме «Девять с половиной недель», а также по роли частного детектива в триллере Алана Паркера «Сердце Ангела». Вершиной мастерства Рурка, придерживающегося системы Станиславского, как считается, стал роль рестлера Рэнди «Барана» Робинсона в драме «Рестлер».

Помимо ролей в кино Микки Рурк известен также как профессиональный боксер. Впервые Микки начал заниматься боксом в 12 лет. С 1991 по 1994 гг в полутяжелом весе провел 8 профессиональных боев (6 побед, 2 ничьи). При этом он получил четыре сотрясения мозга, раздробленную скулу, пять раз сломал нос, в шести местах сломал руку, потерял чувствительность в пальцах и испытывал длительное нарушение координации. Травмы привели к тому, что Рурк принял решение покинуть профессиональный ринг

В тему: В сентября 2019 года стало известно, что известный голливудский актер и боксер Микки Рурк хочет, чтобы после смерти его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области, где по сей день живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука. «Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — заявил Рурк.

В то же время в августе 2014 года, в самый разгар боев на Донбассе он был замечен в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

Тэги: кладбище, Хмельницкая область, Дмитрий Корнейчук, культура, Микки Рурк, курьезы, новости Украины, Загорцы

Комментарии

Статьи

19.08.20 09:10

Игры в бога. Как трансгуманисты интегрируют чипы в свое тело

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
19.08.20 09:05

Нация без идеи? - Нет... идея без нации!

Автор: Сергей Гаврилов

Дайджест

Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: главные интриги местных выборов в Виннице
18.08.20 13:58

Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: главные интриги местных выборов в Виннице

Автор: Gazeta.ua

Выбор редакции
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Количество заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к психологической отметке

Количество заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к психологической отметке
19.08.20 11:12
Последние новости
19.08.20 11:12

Количество заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к психологической отметке
19.08.20 11:04

Хунта свергла президента Мали
19.08.20 10:55

Митрополит Антоний объяснил, в чем духовный смысл Преображения Господня
19.08.20 10:30

Стало известно, где будет похоронен Микки Рурк в Хмельницкой области
19.08.20 10:18

Православные сегодня празднуют Преображение Господне
19.08.20 10:02

Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
19.08.20 09:37

Британские ученые обнаружили неожиданную опасность медицинских масок для мира
Фото и Видео
Хунта свергла президента Мали
Хунта свергла президента Мали
Хунта свергла президента Мали
Хунта свергла президента Мали
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
В Славянске заметили рекламные плакаты одиозной Нели Штепы
В Славянске заметили рекламные плакаты одиозной Нели Штепы
Появилось видео, как автомобиль сбил женщину с коляской под Харьковом
Появилось видео, как автомобиль сбил женщину с коляской под Харьковом
В Минздраве рассказали об обязательном вакцинировании школьников
В Минздраве рассказали об обязательном вакцинировании школьников
В Харькове рецидивист решил скрыться от полиции на балконе 8 этажа и умер страшной смертью
В Харькове рецидивист решил скрыться от полиции на балконе 8 этажа и умер страшной смертью
На столичной Оболони трое иностранцев избили и ограбили таксиста, который не уступил дорогу
На столичной Оболони трое иностранцев избили и ограбили таксиста, который не уступил дорогу
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.