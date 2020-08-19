Британские ученые обнаружили неожиданную опасность медицинских масок для мира

Главное: Британские ученые утверждают, что одноразовые медицинские маски зачастую изготовляются из пластиковых материалов, которые могут разлагаться сотни лет, нанося ущерб окружающей среде. Они предлагают пользоваться многоразовыми масками.

Детали: Специалисты из Портсмутского университета в Великобритании призвали граждан отказаться от одноразовых масок. Как сообщает Lenta.ru, по их мнению, маски могут быть опасны для здоровья и окружающей среды, так как изготавливаются из пластиковых материалов, которые сохраняются в окружающей среде десятки и сотни лет.

Как отмечается, в среднесрочной и долгосрочной перспективе пластиковые отходы наносят урон окружающей среде и ее обитателям. В частности, некоторые животные могут ошибочно употреблять фрагменты пластиковых масок в пищу. Также пластик может распадаться на мелкие фракции, которые со временем накапливаются в пищевых цепях.

Ученые подчеркнули, что неправильно утилизированные маски могут нанести человеку не только косвенный, но и прямой ущерб. Выброшенные маски могут спровоцировать вспышку заражения коронавирусом среди сборщиков мусора, так как в определенных условиях вирус сохраняется на защитном аксессуаре сроком до семи дней.

Чтобы предотвратить катастрофу, ученые посоветовали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых. Также в отчете говорится, что многоразовый аксессуар должен иметь фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени. Защитные маски рекомендуют хранить и стирать в соответствии с инструкцией.

В тему: В мае 2020 года известный врач Евгений Комаровский утверждает, что медицинская маска препятствует выведению из человеческого организма тепла. Это может как приводить людей к дискомфорту, так и иметь вполне конкретные последствия в сфере общественного питания.