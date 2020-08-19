На Прикарпатье мужчина 2 часа удерживал в заложниках своих детей и их мать

Главное: В Калушском районе Ивано-Франковской области отец взял у бывшей жены детей, а когда пришло время возвращать их матери, взял всех в заложники. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Детали: 18 августа в селе Войнилов Калушского района 29-летний мужчина самостоятельно забрал двух своих детей у родственников бывшей жены. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины, когда она об этом узнала, то сообщила в полицию и не дожидаясь приезда правоохранителей, самостоятельно поехала к бывшему мужу, чтобы забрать детей.

В доме между взрослыми случился конфликт, и мужчина закрыл дом, а женщине пригрозил физической расправой. Прибывшие на место происшествия полицейские 2 часа вели переговоры с захватчиком. В конце концов он согласился отпустить бывшую жену и одного ребенка. В этот момент его задержали.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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