Преображение Господне 19 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

Завтра, 19 августа 2020 года православные отмечают праздник Преображение Господне. В Украине 19 августа празднуют День пчеловода. Также 19 августа 2020 отмечается праздник — Всемирный день фотографии.

Церковный праздник 19 августа 2020

19 августа 2020 года православные верующие отмечают праздник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Праздник Преображение — это описанное в Евангелиях явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе.

Преображение — явление Сына, при котором Отец свидетельствует гласом из светлого облака Святого Духа, то есть откровение всех Лиц Святой Троицы. Преображение показывает, что в Иисусе Христе соединены два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но была лишь явлена в Его человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, оно произошло, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Своё пришествие на облаках во славе с ангелами».

Светский праздник и памятная дата 19 августа 2020

В Украине 19 августа 2020 года празднуют отмечает День пчеловода (День пасечника). Этот профессиональный праздник учредил Президент Украины Леонид Кучма 15.08.1997 г. Указом № 815/97.

Также 19 августа 2020 в Украине празднуют день города Коломыя. Коломыя — один из наиболее древних городов, расположенных на территории Украины. Его история уходит далеко в века.

19 августа 2020 года в мире отмечают такие праздники:

— Всемирный день гуманитарной помощи.

— в Афганистане — День независимости.

— во Вьетнаме — День Августовской революции.

— в Норвегии — День рождения кронпринцессы Метте-Марит.

Также 19 августа 2020 отмечаются такие необычные праздники:

— Всемирный день фотографии. Этот праздник былоснован в 2009 году австралийским фотографом Корске Ара. Дата выбрана в честь дня, когда французское правительство приобрело патент на дагерротип — ранний фотографический процесс.

Исторические события 19 августа 2020

19 августа 1692 года в Массачусетсе за колдовство повешены пять женщин.

19 августа 1856 года американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущённого молока.

19 августа 1887 года поднявшись на воздушном шаре, Дмитрий Менделеев наблюдал солнечное затмение.

19 августа 1903 года VI Сионистский съезд в Базеле раскололся при обсуждении предложения основать Еврейское государство в Уганде.

VI Сионистский съезд в Базеле

19 августа 1905 года в Российской империи принят Манифест об учреждении законосовещательной Государственной Думы.

19 августа 1914 — создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов — Украинская боевая управа.

19 августа 1944 года Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза.

19 августа 1960 года состоялся первый в истории полёт в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль «Спутник-5» с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту.

19 августа 1991 года — попытка государственного переворота (ГКЧП) в СССР.

19 августа 2004 года компания «Google» начала продажу своих акций на фондовом рынке.

Именины 19 августа 2020

19 августа День ангела отмечают:

Сильвестр

Сергий

Серапион

Самон

Савва

Потамия

Пимен

Петр

Пахомий

Патрикий

Нифонт

Никанор

Назарий

Наркисс

Михаил

Митрофан

Меркурий

Марин

Лука

Леонтий

Корнилий

Киприан

Иперихий

Иона

Иоанн

Илия

Иерофей

Иеремия

Игнатий

Елисей

Дометий

Дионисий

Димитрий

Давид

Герман

Галактион

Василий

Варлаам

Афанасий

Астерий

Арефа

Антоний

Антипа

Андроник

Алексий

Александр

Аврамий

Созон

Стефан

Таврион

Тит

Тихон

Феодор

Феодосий

Феофил

Филипп

Фома