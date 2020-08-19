Украинцам рассказали о погоде в ближайшие выходные, 22 и 23 августа

Главное: В ближайшие выходные в Украине будет не очень жарко. В западных областях ожидаются грозовые дожди.

Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные, 22-23 августа. Синоптики говорят, что грозовые дожди пройдут в западных и, частично, центральных областях и в Крыму, а на остальной территории страны будет малооблачно и сухо.

Днем воздух будет прогреваться до плюс 22-29, а ночью ожидается до 15-21 тепла.

В Киеве должно быть без осадков и не жарко: днем 25-27 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды:

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что в Японии зафиксирована рекордная в истории страны жара.