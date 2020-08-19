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Украинцам рассказали о погоде в ближайшие выходные, 22 и 23 августа

Агата Кловская
19.08.20 16:39
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Украинцам рассказали о погоде в ближайшие выходные, 22 и 23 августа

Главное: В ближайшие выходные в Украине будет не очень жарко. В западных областях ожидаются грозовые дожди.

Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные, 22-23 августа. Синоптики говорят, что грозовые дожди пройдут в западных и, частично, центральных областях и в Крыму, а на остальной территории страны будет малооблачно и сухо.

Днем воздух будет прогреваться до плюс 22-29, а ночью ожидается до 15-21 тепла.

В Киеве должно быть без осадков и не жарко: днем 25-27 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды:

Карта погоды в Украине

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что в Японии зафиксирована рекордная в истории страны жара.

Тэги: Киев, общество, погода, Гидрометцентр Украины, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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