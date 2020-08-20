В США научились «находить» диабет с помощью смартфона

Главное: В США научились распознавать диабет с помощью смартфона. Это сделали местные ученые.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) научились выявлять диабет второго типа с помощью смартфона. Их цитирует издание Nature Medicine.

Исследователи говорят следующее: «Возможность обнаружить такое состояние, как диабет, которое имеет серьезные последствия для здоровья, с помощью безболезненного теста на смартфоне, открывает массу возможностей. Идея заключается в создании такого инструмента, который поможет снизить распространенность недиагностированного диабета».

Эксперты говорят: «Наш инструмент будет способствовать выявлению диабета среди населения, которому недоступна полномасштабная медицинская помощь. Диабет может протекать бессимптомно в течение длительного периода времени, что затрудняет его диагностику. На сегодняшний день не хватает неинвазивных и широко масштабируемых инструментов для обнаружения диабета, что побудило нас разработать этот алгоритм».

В публикации сказано, что «камеру смартфона можно использовать для обнаружения повреждений сосудов, вызванных диабетом».

Ученые использовали фонарик телефона и камеру для анализа изменения цвета кончика пальца, соответствующего каждому удару сердца.

Как уточняется в статье, тако метод «носит название фотоплетизмографии и уже активно используется в ряде мобильных устройств, таких как умные часы и фитнес-трекеры».

В итоге исследователи получили почти три миллиона записей ФПГ от 53 870 пациентов, пользующихся приложением Azumio Instant Heart Rate для iPhone, у которых был подтвержден диагноз диабет второго типа.

Сообщается, что «данные использовались для разработки и проверки алгоритма машинного обучения для выявления диабета на основе измеренных смартфоном сигналов ФПГ».

Как пишет издание, «алгоритм правильно определил наличие диабета у 81% пациентов в двух раздельных выборках. Точность определения отсутствия диабета у тех, кто не был болен, составила от 92 до 97%».

Ученые говорят: «Точность нашего метода еще больше возрастает, если к полученным цифровым биомаркерам добавить общую информацию о пациенте, таких как возраст, пол, индекс массы тела и этническая принадлежность».

Эксперты сообщают: «Производительность алгоритма сопоставима с другими часто используемыми тестами, такими как маммография при раке груди или цитология при раке шейки матки, а безболезненность делает его привлекательным для многократного тестирования».

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