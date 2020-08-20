Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В США научились «находить» диабет с помощью смартфона

Агата Кловская
20.08.20 05:32
465
В США научились «находить» диабет с помощью смартфона

Главное: В США научились распознавать диабет с помощью смартфона. Это сделали местные ученые.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) научились выявлять диабет второго типа с помощью смартфона. Их цитирует издание Nature Medicine.

Исследователи говорят следующее: «Возможность обнаружить такое состояние, как диабет, которое имеет серьезные последствия для здоровья, с помощью безболезненного теста на смартфоне, открывает массу возможностей. Идея заключается в создании такого инструмента, который поможет снизить распространенность недиагностированного диабета».

Эксперты говорят: «Наш инструмент будет способствовать выявлению диабета среди населения, которому недоступна полномасштабная медицинская помощь. Диабет может протекать бессимптомно в течение длительного периода времени, что затрудняет его диагностику. На сегодняшний день не хватает неинвазивных и широко масштабируемых инструментов для обнаружения диабета, что побудило нас разработать этот алгоритм».

В публикации сказано, что «камеру смартфона можно использовать для обнаружения повреждений сосудов, вызванных диабетом».

Ученые использовали фонарик телефона и камеру для анализа изменения цвета кончика пальца, соответствующего каждому удару сердца.

Как уточняется в статье, тако метод «носит название фотоплетизмографии и уже активно используется в ряде мобильных устройств, таких как умные часы и фитнес-трекеры».

В итоге исследователи получили почти три миллиона записей ФПГ от 53 870 пациентов, пользующихся приложением Azumio Instant Heart Rate для iPhone, у которых был подтвержден диагноз диабет второго типа.

Сообщается, что «данные использовались для разработки и проверки алгоритма машинного обучения для выявления диабета на основе измеренных смартфоном сигналов ФПГ».

Как пишет издание, «алгоритм правильно определил наличие диабета у 81% пациентов в двух раздельных выборках. Точность определения отсутствия диабета у тех, кто не был болен, составила от 92 до 97%».

Ученые говорят: «Точность нашего метода еще больше возрастает, если к полученным цифровым биомаркерам добавить общую информацию о пациенте, таких как возраст, пол, индекс массы тела и этническая принадлежность».

Эксперты сообщают: «Производительность алгоритма сопоставима с другими часто используемыми тестами, такими как маммография при раке груди или цитология при раке шейки матки, а безболезненность делает его привлекательным для многократного тестирования».

В тему: 23 июня 2020 года мы писали, что ученые выяснили, какая еда способствует старению организма.

Тэги: США, ученые, медицина, здоровье, мир, диабет, смартфон

Комментарии

Статьи

19.08.20 09:10

Игры в бога. Как трансгуманисты интегрируют чипы в свое тело

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
19.08.20 09:05

Нация без идеи? - Нет... идея без нации!

Автор: Сергей Гаврилов

Дайджест

Бабушки по вызову: в Киеве действует целый рынок пенсионеров, зарабатывающих на массовках
20.08.20 01:39

Бабушки по вызову: в Киеве действует целый рынок пенсионеров, зарабатывающих на массовках

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

На 102 году жизни умер великий ученый и рекордсмен Борис Патон

На 102 году жизни умер великий ученый и рекордсмен Борис Патон
19.08.20 22:12
667
Последние новости
20.08.20 05:32

В США научились «находить» диабет с помощью смартфона
20.08.20 02:19

Астрономы поведали о странной «пульсации» черной дыры
20.08.20 00:01

Ученые рассказали о кристаллах времени кое-что любопытное
19.08.20 22:12

На 102 году жизни умер великий ученый и рекордсмен Борис Патон
19.08.20 20:28

Американцы создали очень необычный шоколад
19.08.20 19:43

Спецслужбы Украины дружно опровергли свою причастность к «вагнеровской спецоперации»
19.08.20 18:59

Главные новости за 19 августа 2020 года
Фото и Видео
В Минобразования рассказали, где дети не пойдут в школы с 1 сентября
В Минобразования рассказали, где дети не пойдут в школы с 1 сентября
В Минобразования рассказали, где дети не пойдут в школы с 1 сентября
В Минобразования рассказали, где дети не пойдут в школы с 1 сентября
В интернете появились жуткие кадры взрыва в больнице Бейрута в режиме реального времени
В интернете появились жуткие кадры взрыва в больнице Бейрута в режиме реального времени
Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии
Акула-добряк подружилась с отдыхающими в Индонезии
Пользователи Twitter заподозрили масонов во влиянии на японские гаджеты
Пользователи Twitter заподозрили масонов во влиянии на японские гаджеты
NASA показало уникальное фото из космоса
NASA показало уникальное фото из космоса
Хунта свергла президента Мали
Хунта свергла президента Мали
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дэйл Хаверчук
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.