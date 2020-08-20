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Астрономы поведали о странной «пульсации» черной дыры

Агата Кловская
20.08.20 02:19
136
Астрономы поведали о странной «пульсации» черной дыры

Главное: Ученые выяснили об одной из черных дыр кое-что необычное. Исследователи говорят о ее «пульсации».

Детали: Международная группа астрономов из Германии, Испании, Китая и США с помощью гамма-телескопа Fermi обнаружила в созвездии Орла облако космического газа, испускающее пульсирующее излучение. Их отчет цитирует издание Nature Astronomy.

Отмечается, что исследователи космоса узнали, что «периодичность гамма-излучения, испускаемого газовым облаком в созвездии Орла синхронизирована с вращением черной дыры, входящей в состав микроквазара SS 43».

Поясняется, что микроквазары представляют собой двойные звездные системы, состоящие из темного компактного объекта, такого как нейтронная звезда или черная дыра, и обычной звезды, которая движется по тесной орбите вокруг него.

Ученые говорят: «Накапливая материю от своих спутников, микроквазары запускают мощные струи гамма-излучения, оказывающие влияние на межзвездную среду вокруг них».

В статье говорится, что «зафиксированный ритм излучения, как показали результаты исследование, точно соответствует периодичности прецессии черной дыры микроквазара SS433, расположенного на расстоянии около ста световых лет от газового облака, что указывает на связь между двумя объектами».

Эксперты отмечают, что такое взаимодействие фиксируется впервые и не вписывается в теоретические модели.

В публикации сказано, что «микроквазар SS433 состоит из гигантской звезды, масса которой примерно в тридцать раз превышает массу Солнца, и черной дыры с массой от десяти до двадцати солнечных, которая высасывает вещество из гигантской звезды, а два объекта вращаются друг вокруг друга с периодом тринадцать дней».

Астрономы отмечают: «Материал, прежде чем упасть в черную дыру, накапливается в аккреционном диске, как вода в водовороте над сливом ванны. Часть этого вещества не падает в канализацию, а выстреливает с высокой скоростью двумя узкими струями в противоположных направлениях выше и ниже вращающегося аккреционного диска».

Как говорят исследователи, до этого подобное «наблюдалась только для квазаров с огромными черными дырами в миллионы солнечных масс в их центрах, которые выбрасывают струи на десятки тысяч световых лет в космос».

По их словам, «в случае с SS433 ученые впервые зафиксировали периодическое гамма-излучение, испускаемое микроквазаром».

Ученые сообщают: «Аккреционный диск не лежит точно в плоскости орбиты двух объектов. Он прецессирует, или качается, как волчок, установленный на столе под углом, из-за чего две струи не просто образуют прямую линию, а уходят по спирали в окружающее пространство».

В статье также отмечается, что «цикл прецессии черной дыры составляет около 162 суток: с таким же периодом происходит гамма-излучение объекта в виде ничем не примечательного газового скопления, обозначенного учеными как Fermi J1913 + 0515».

Исследователи космоса резюмируют: «Обнаружение такой недвусмысленной связи с объектом примерно в ста световых годах от микроквазара, даже не в направлении струй, является столь же неожиданным, сколь и удивительным. Как черная дыра приводит в действие сердцебиение газового облака, нам пока неизвестно».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что ученые предупредили о разрастающейся черной дыре.

Тэги: ученые, черная дыра, мир, космос, наука, звезда, астрономы

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