Американцы создали очень необычный шоколад

Главное: Ученые из США создали необычный шоколад. Они говорят о его небывалой пользе.

Детали: Исследователи из Американского химического общества создали необычный шоколад. Их цитирует издание Phys.org.

Ученые отмечают, что сегодня самым популярным шоколадом в мире является молочный, так как людям нравится его сладость и кремовая текстура, однако в нем нет никакой пользы для организма.

Эксперты напоминают, что куда полезнее употреблять темный, горький шоколад, который обладает высоким уровнем фенольных соединений, дающих антиоксидантные свойства.

Как сообщается в публикации, «чтобы придать молочному шоколаду антиоксидантные свойства, исследователи добавили в него кожуру арахиса, ведь в ней содержится 15% фенольных соединений, которые являются источником антиоксидантов».

Когда получившийся продукт дали попробовать добровольцам, никто «не распознал, где находится обычный молочный шоколад, а где был с добавлением полезных веществ из кожуры ореха».

Ученые советуют использовать в качестве добавки-антиоксиданта кофейную гущу, чайные листья, а также другие пищевые отходы, содержащие фенольные соединения.

В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что жителям США посоветовали не употреблять в пищу сырые яйца и не давать детям сосиски.