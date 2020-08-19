Назван фаворит финального матча Лиги Европы

Главное: В ближайшую пятницу пройдет финал Лиги Европы. Назван фаворит встречи.

Детали: Уже в пятницу, 21 августа, на стадионе «Рейн Энерги» в немецком Кельне состоится финальный матч Лиги Европы между итальянским «Интером» и испанской «Севильей». Появился прогноз экспертов на этот поединок.

Специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill считают небольшим фаворитом встречи итальянцев, на победу которых в основное время ставят как 2,25 к 1.

Вероятность ничейного результата за 90 минут оценивается как 3,3 к 1, а на победу испанцев ставят 3 к 1.

На успех одной из команд в серии пенальти ставят как 12 к 1.

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