Паломничество хасидов в Умань в этом году ограничат. Мэр не согласен и собрался жить под ОП

Главное: Правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

Детали: Министерство внутренних дел Украины инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами. Как сообщает пресс-служба ведомства, эта инициатива уже была поддержана Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, ежегодно в Умань приезжает от 30 до 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

«Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозным сообществам и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности», — заявил чиновник, подчеркнув, что в последние недели в Украине фиксируется рост заболеваемости короновирусом среди населения.

«Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев», — добавил Аваков, сославшись на опыт других государств.

Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности Министерство внутренних дел достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии. Поэтому он выразил надежду на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Аваков также отметил, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления вышеуказанных карантинных ограничений в Умани.

Между тем, как сообщает Цензор.НЕТ, городской голова Умани Александр Цебрий не согласен с такой постановкой вопроса. В знак протеста против допуска паломников он приехал с палаткой и раскладушкой под Офис президента. По его словам он передал в ОП просьбу о встрече с президентом и намерен оставаться под ОП пока не обсудит с Зеленским ситуацию с хасидами.

«Основная часть паломников должна приехать из государства Израиль. Разрешили приезд от 5 до 10 тысяч человек. На сегодняшний день Израиль находится в „красной зоне“, то есть, там повышенная опасность заражения COVID-19», — заявил Цебрий, добавив, что якобы даже «министр охраны здоровья Израиля официально обратился к Украине с просьбой сделать все возможное, чтобы традиционное празднование Рош ха-Шана в этом году не произошло и чтобы массово паломники в Умань не ехали».

При этом мэр подчеркнул, что подавляющее большинство жителей города выступают не против хасидов, а «против традиционного празднования» их праздника.

Цебрий напомнил, что «во время Пасхи мы все проводили богослужения онлайн и придерживались карантинных мер, наши дети учились онлайн, в поминальные дни мы не ходили на кладбище». «Почему сейчас ситуация должна быть другой? Пусть официально заявят, что в Украине нет карантина. Но у нас наоборот почти каждый день антирекорд. И мы при этом откроем красную зону?», — возмутился чиновник, добавив, что , что предстоятели всех конфессий города обратились к раввинам, чтобы они не рекомендовали своим прихожанам приезжать.

Он также опроверг информацию о том, что отсутствие хасидов лишает город прибыли: «За прошлый год от налогов уманчан, предоставлявших услуги хасидам, город получил в бюджет 7,5 млн грн. 2,5 млн мы заплатили за вывоз мусора и уборку города. Ранее это финансировал благотворительный фонд, но три последние года это финансируем мы». «Другие дополнительные траты — значительно увеличивается водозабор, и другие вещи. Так сколько стоит жизнь уманчан — больше или меньше 7,5 миллионов?», — спросил Цебрий

«Я передал свое обращение в секретариат ОП. Надеюсь, что президент найдет время для встречи. Буду здесь ночевать. У меня с собой палатка, каремат. Полицейские меня уже проконсультировали о правилах поведения», — заключил уманский городской голова.

Видео с обращением к президенту он также опубликовал на своей странице в Facebook.

Рош ха-Шана — еврейский новый год, празднуется в разные дни в зависимости от года. Последователи хасидизма традиционно празднуют его на могиле Рабби Нахмана в Умани. Они считают, что если сделать это, то весь год будет счастливым. Таким образом, в течение недели, которая в этом году приходится на 14-20 сентября, в городе может находяться до нескольких десятков тысяч хасидов со всего мира.

В тему: 14 июля 2020 года городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что , что в МИД Украины «решили, что прибытие паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным из-за коронавируса». В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующий документ, где отмечается, что Израиль находится в «красной зоне» из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Напомним: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.