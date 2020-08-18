В Калифорнии зафиксирован первый за пять лет случай чумы

Главное: В США зафиксирован случай чумы. Мужчина заразился в Калифорнии.

Детали: В американской Калифорнии (округ Эльдорадо) мужчина заразился чумой. Как пишут местные СМИ, это первый случай заразы тут за последние пять лет с 2015 года.

Медики говорят, что заражение произошло из-за укуса блохи, когда он гулял с собакой возле реки.

Отмечается, что за последние четыре года в Эльдорадо были выявлены два десятка крыс, которые были носителями бацилл чумы.

Специалисты говорят, что зараженные блохи свидетельствуют о том, что в местных лесах и парках могут обитать больные чумой белки и бурундуки.

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