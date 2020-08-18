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Назван ключевой фактор повышенной смертности от коронавируса

Агата Кловская
18.08.20 20:44
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Назван ключевой фактор повышенной смертности от коронавируса

Главное: Загрязнение воздуха влияет на уровень смертности от  коронавируса. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра сделала резонансное заявление. По словам медика, грязный воздух влияет на уровень смертности от  коронавируса.

Она привела данные Национальной статистической службы Великобритании, согласно которым риск смерти пациента от коронавируса при длительном воздействии загрязнения воздуха может быть выше на 7%.

Представитель ВОЗ говорит: «Загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни семи миллионов людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы коронавируса».

По ее словам, «загрязнение воздуха является фактором риска при любом вирусном респираторном заболевании».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали о том, что стало известно, можно ли заразиться коронавирусом через продукты питания.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус

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